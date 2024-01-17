Periskop 2024: 5 Teknologi Bakal Hadir di Ponsel di Tahun 2024

JAKARTA - Tidak terasa teknologi canggih ini akan segera kita nikmati pada 2024. Banyak spesifikasi-spesifikasi dengan mengadopsi teknologi-teknologi canggih sebagai pendukung pengalaman akan berada dalam genggaman.

Produsen terus memberikan spesifikasi ponsel premium untuk orang-orang yang setiap hari bergelut dengan teknologi seiring perkembangannya yang signifikan. Mulai dari kamera super yang sampai bisa memotret bulan dengan jelas, hingga penanaman AI on-device yang dapat menerjemahkan panggilan telepon secara on-time.

Dilansir dari Android Police pada Jumat (5/1/2024), berikut ini lima prediksi teknologi teratas untuk ponsel pintar 2024 yang diperkirakan akan banyak kita lihat dan dengar di tahun ini.

AI On Device

Chatbot dan AI merupakan tren yang sangat populer pada tahun 2023, dan akan terus digunakan seiring dengan perkembangan sistemnya. Dengan model deep learning sebagai pendukung generative AI, kita akan melihat bagaimana perusahaan mulai mendebutkan kecerdasan pada ponsel mereka.

Qualcomm telah mengumumkan Snapdragon 8 Gen 3 yang menampilkan AI Engine baru dengan kemampuan AI generatif yang mengesankan. Samsung pun dikabarkan akan menyertakan AI pada perangkat Galaxy S24 dan menghadirkan beberapa fitur bertenaga AI seperti terjemahan panggilan waktu nyata, hingga Magic Editor pada video.

Laporan terbaru menunjukkan Google Pixel 9 kemungkinan akan hadir dengan AI bertenaga Gemini yang disebut Pixie. Wallpaper AI generatif, saran koreksi otomatis berdasarkan percakapan, kemampuan dokumen panjang dalam satu perintah, merupakan beberapa dari sekian fitur yang dihadirkan dengan bantuan kecerdasan buatan dalam perangkat ponsel di tahun 2024.

Masih banyak fitur-fitur yang dapat dikembangkan dengan AI yang inovatif dan akan kita lihat di sepanjang tahun 2024.

Kemudahan Sideload Aplikasi

Sideloading merupakan proses yang dilakukan untuk menginstal aplikasi namun tidak pada toko resmi. Meski Android sempat mengizinkan pemuatan aplikasi secara sideload, namun Google dan Apple telah menegaskan agar tidak lagi melakukan cara ini untuk mencegah penginstalan aplikasi scam dan virus.