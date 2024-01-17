Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

iPhone 16 Pro Dirumorkan Akan Hadirkan Fitur 5G Advance

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |16:13 WIB
iPhone 16 Pro Dirumorkan Akan Hadirkan Fitur 5G Advance
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Seiring dengan semakin dekatnya jadwal peluncuran yang direncanakan, bocoran detail mengenai iPhone 16 semakin banyak beredar di publik. Salah satunya adalah rumot bahwa smartphone flagship Apple itu akan membawa fitur 5G Advance.

Melansir MacRumors, fitur 5G Advance sendiri, sesuai dengan namanya, digambarkan sebagai fase berikutnya dari 5G dan evolusi menuju 6G. Ini memungkinkan koneksi internet yang lebih cepat.

Selain menawarkan kecepatan download dan upload super kencang, Fitur ini juga mencakup peningkatan AI dan pembelajaran mesin serta akan memperluas 5G ke jenis perangkat dan kasus penggunaan tambahan.

Apple kemungkinan akan mengiklankan dukungan 5G Advanced pada model iPhone 16 Pro sebagai salah satu keunggulan utama perangkat, seperti yang terjadi pada LTE Advanced pada iPhone 6s pada 2015 lalu.

Untuk diketahui, kehadiran 5G Advance di iPhone 16 Pro ini tidak lepas dari rumor kehadiran modem 5G Qualcomm Snapdragon X75 di perangkat tersebut. Hal ini seperti diungkap oleh perusahaan investasi Haitong International Securities.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
