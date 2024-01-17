Dipamerkan pada CES 2024, Teknik Coating Baru Mungkinkan Komputer Menyala Meski Terendam AIr

JAKARTA – Pameran produk elektronik dan teknologi terbesar CES selalu menghadirkan kejutan bagi para pengguna teknologi. Salah satu yang menarik perhatian pada CES 2024 ini adalah coating yang mampu membuat perangkat komputer tetap menyala meski terendam air.

Seperti dihimpun dari Techspot, Selasa (12/1/2024), teknik coating baru yang disebut sebagai Parylene Coating Process ini ditemukan oleh perusahaan spesialis coating bernama HZO yang berbasis di Carolina Utara.

Parylene Coating Process bekerja dengan cara diaplikasikan sebagai film pada tingkat molekul melalui proses pengendapan vakum. Parylene, lebih tipis dari bahan pelapis lainnya, mampu menutupi perangkat elektronik termasuk papan sirkuit.

HZO menjelaskan Parylene Coating Process dilakukan melalui deposisi uap kimia (CVD). Prosesnya dimulai dengan memanaskan bahan prekursor hingga berubah menjadi gas yang kemudian dipanaskan lebih lanjut untuk membentuk monomer reaktif.

Dalam ruang pengendapan yang dijaga mendekati suhu kamar, monomer-monomer ini menetap di semua benda di dalamnya. Saat mereka mendarat bersebelahan, monomer terhubung dan membentuk lapisan polimer.