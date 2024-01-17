Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pastikan Listrik Stabil, Begini Cara Merawat Laptop agar Tidak Cepat Rusak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |10:01 WIB
Pastikan Listrik Stabil, Begini Cara Merawat Laptop agar Tidak Cepat Rusak
JAKARTA - Cara merawat laptop agar tidak cepat rusak memerlukan effort lebih. Selain rutin membersihkan dari kotoran dan debu, Anda juga harus memperhatikan ‘jeron’ maupun software yang digunakan.

Untuk mencegah panas berlebih saat digunakan misalnya, Anda perlu menambahkan cooling pad. Sementara untuk perawatan operating system dan software, usahakan selalu update secara resmi.

Berikut ringkasan cara merawat laptop  yang benar:

Cara Merawat Laptop

1. Rutin Membersihkan Laptop 

Walau kedengarannya sepele, membersihkan laptop dari debu dan kotoran yang menempel merupakan cara terbaik untuk menjaga laptop tetap awet. Selain karena alasan kebersihan, dengan membersihkan debu yang ada pada laptop akan mencegah resiko penyumbatan kipas pembuangan laptop dikarenakan debu.

2. Jangan Letakan Barang Berat di atas Laptop

Meletakan barang barang berat di atas laptop berpotensi membuat rusak layar LCD. Meski tidak langsung rusak, jika terus seperti itu LCD akan rusak secara perlahan.

3. Jangan Letakan Laptop di Atas Kasur

Ketika sedang dalam keadaan menyala, laptop mengalirkan hawa panas keluar. Itu adalah hal wajar, karena kinerja Processor, harddisk dan komponen lainnya di dalam body laptop menghasilkan panas. Oleh karena itu laptop membuang semua hawa panas itu ke bagian luar.

Halaman:
1 2 3
      
