HOME OTOTEKNO TECHNO

Unboxing POCO X6 5G, Ponsel dengan Tampilan Keren yang Cocok untuk Anak Muda

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |09:26 WIB
POCO X6 5G. (Foto: Dika/Okezone)
JAKARTA – POCO meluncurkan smartphone terbarunya, POCO X6 5G pada Januari 2024 ini. Meneruskan seri pendahulunya, POCO X6 5G ditargetkan untuk pengguna usia muda, dengan meningkatkan pengalaman penggunanya dalam berselancar di media social, gaming, dan streaming.

Okezone pada Selasa, (16/1/2024) berkesempatan melakukan unboxing ponsel anyar submerek Xiaomi ini. Lantas apa saja yang akan Anda didapatkan saat membeli POCO X6 5G ini, simak ulasannya.

Di dalam box kuning hitam yang menjadi kemasannya, Anda akan menemukan POCO X6 5G, pengisi daya (charger) dan kabel data, serta buku manual dan garansi. Sebuah pin untuk membuka dudukan SIM Card juga disertakan di dalam box.

POCO X6 5G memiliki desain yang hampir mirip dengan pendahulunya, POCO X5, dengan perbedaan pada kamera yang terletak di kanan atas ponsel. POCO X6 5G menggunakan tiga kamera 64MP yang dilengkapi dengan Optical Image Stabilization (OIS).

