Berkat Fitur Baru, Google Maps Kini Bisa Berfungsi di Terowongan Bawah Tanah

JAKARTA – Google menghadirkan fitur yang memungkinkan layanan pemetaannya berfungsi di terowongan bawah tanah. Fitur baru ini tersedia untuk para pengguna Google Maps versi Android.

SmartDroid mendapati bahwa Google diam-diam menambahkan fitur baru itu untuk terhubung ke suar Bluetooth. Ini berarti pengguna dapat menggunakan suar yang dipasang di dalam terowongan di banyak kota besar untuk mempertahankan konektivitas Google Maps.

Meskipun beberapa pengguna melaporkan telah melihatnya sejak tahun lalu, namun kini dukungan terowongan bawah tanah sudah hadir ke lebih banyak pengguna di berbagai negara. Fitur sudah bisa dinikmati di New York City, Chicago, Paris, Rio, Brussels, Oslo, Sydney, Boston, dan Mexico City.

Seperti dilansir dari Techradar pada Rabu (17/1/2024), Google mengatakan bahwa pengguna tak perlu khawatir tentang masalah privasi saat menggunakan fitur ini, karena informasi hanya disampaikan satu arah, dari Beacon ke smartphone.

Untuk diketahui, beacon sendiri adalah pengontrol sederhana bertenaga baterai yang menggunakan Bluetooth berdaya rendah. Untuk saat ini fitur hanya tersedia untuk Google Maps di Android, bagi pengguna iOS masih belum bisa mengaksesnya.