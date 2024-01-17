Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kemampuan Makin Berkembang, AI Kini Sudah Bisa Tiru Tulisan Tangan Manusia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |16:01 WIB
Kemampuan Makin Berkembang, AI Kini Sudah Bisa Tiru Tulisan Tangan Manusia
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kemampuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin berkembang. Saat ini bahkan sudah bisa menyalin tulisan tangan seseorang, seperti yang dikatakan para peneliti di University of Artificial Intelligence Mohamed Bin Zayed di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Para peneliti tersebut mengklaim berhasil mengembangkan alat AI yang dapat meniru tulisan seseorang hanya dengan beberapa paragraf penulisan untuk dilatih. Kemampuan ini disebut akan sangat berguna untuk memvalidasi keaslian tulisan tangan seseorang.

"(Orang-orang) tidak dapat membedakan tulisan tangan yang ditiru dengan tulisan tangan sebenarnya, dan sangat memuaskan melihat validasi semacam itu terhadap pertunjukan tersebut,” kata peneliti Salman Khan sebagaimana dilansir Mashable pada Rabu (17/1/2024).

Untuk diketahui, AI telah terbukti relatif mampu menyalin suara dan membuat gambar dari keseluruhan materi. Saat ini AI difokuskan untuk meniru tulisan bahasa Inggris dan belum tersedia untuk umum. Para peneliti baru-baru ini diberikan hak paten untuk alat tersebut.

Meski memiliki manfaat seperti yang diungkapkan, para ilmuwan juga mengakui bahwa potensi pemalsuan dan penggunaan jahat lainnya sangat besar. Untuk itu mereka masih belum memutuskan untuk merilisnya kepada publik.

Halaman:
1 2
      
