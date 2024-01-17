Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

ChatGPT Akan Miliki Fitur Dukungan Video

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |14:22 WIB
ChatGPT Akan Miliki Fitur Dukungan Video
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - ChatGPT dilaporkan sedang menyiapkan fitur dukungan video sebagai pembaruannya di masa depan. Fitur ini dipastikan akan menjadikan chatbot bertenaga artificial intelligence (AI) tersebut lebih canggih dan dapat diandalkan dibanding sebelumnya.

Dilansir Mashable, Rabu (17/1/2024), CEO OpenAI, Sam Altman mengatakan bahwa generasi baru model bahasa besar ini akan sepenuhnya multimodal dengan dukungan ucapan, gambar, kode, dan video.

Altman menyebut kasus penggunaan potensial untuk sistem AI seperti ChatGPT yang dapat melakukan analisis video dapat menghasilkan lebih banyak manfaat dan menciptakan chatbot yang sadar konteks, meski ada juga kekhawatiran akan bahayanya.

Altman telah memperjelas bahwa dia berharap untuk mendorong kemampuan ChatGPT lebih jauh lagi. Kecepatan luar biasa dari perkembangan ini dikabarkan menjadi salah satu alasan Altman dicopot sebentar sebagai CEO oleh dewan direksi nirlaba OpenAI di tengah kekhawatiran mengenai dilema etika dan potensi implikasi luas dari teknologi ini.

Meski demikian, Altman menjelaskan GPT-5, yang kemungkinan akan segera datang, membawa dukungan video akan mampu memberikan alasan yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan mengingat banyak pihak yang menginginkannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/16/3179377/nezar_patria-lNcw_large.jpeg
Wamenkomdigi Sebut Ada 2.800 Startup Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156509/openai-k9tp_large.jpg
OpenAI Luncurkan ChatGPT Agent, Bisa Kerjakan Tugas Kompleks dan Riset Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156455/ai-sLPp_large.jpeg
Pemerintah Siapkan Perpres Atur Penggunaan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/56/3154734/staf_ahli_bidang_sosial_ekonomi_dan_budaya_komdigi_r_wijaya_kusumawardhana-hoiP_large.jpg
Berisiko, Komdigi Tak Rekomendasikan Layanan Kesehatan Pakai AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/57/3154652/staf_ahli_bidang_sosial_ekonomi_dan_budaya_komdigi_r_wijaya_kusumawardhana-nPA4_large.jpg
Komdigi Godok Regulasi Penggunaan AI, Harap Segera Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/56/3154326/chef_ai_aiman-b49h_large.jpg
Koki AI Bakal Operasikan Restoran di Dubai
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement