ChatGPT Akan Miliki Fitur Dukungan Video

JAKARTA - ChatGPT dilaporkan sedang menyiapkan fitur dukungan video sebagai pembaruannya di masa depan. Fitur ini dipastikan akan menjadikan chatbot bertenaga artificial intelligence (AI) tersebut lebih canggih dan dapat diandalkan dibanding sebelumnya.

Dilansir Mashable, Rabu (17/1/2024), CEO OpenAI, Sam Altman mengatakan bahwa generasi baru model bahasa besar ini akan sepenuhnya multimodal dengan dukungan ucapan, gambar, kode, dan video.

Altman menyebut kasus penggunaan potensial untuk sistem AI seperti ChatGPT yang dapat melakukan analisis video dapat menghasilkan lebih banyak manfaat dan menciptakan chatbot yang sadar konteks, meski ada juga kekhawatiran akan bahayanya.

Altman telah memperjelas bahwa dia berharap untuk mendorong kemampuan ChatGPT lebih jauh lagi. Kecepatan luar biasa dari perkembangan ini dikabarkan menjadi salah satu alasan Altman dicopot sebentar sebagai CEO oleh dewan direksi nirlaba OpenAI di tengah kekhawatiran mengenai dilema etika dan potensi implikasi luas dari teknologi ini.

Meski demikian, Altman menjelaskan GPT-5, yang kemungkinan akan segera datang, membawa dukungan video akan mampu memberikan alasan yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan mengingat banyak pihak yang menginginkannya.