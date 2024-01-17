Lalui Ketidakpastian di 2023, Industri Semikonduktor Hadapi Tantangan Baru di 2024

JAKARTA – Situasi dunia yang penuh ketidakpastian pada 2023 telah mempengaruhi kondisi makroekonomi dari tingkat nasional hingga global, yang berdampak pada berbagai bidang, termasuk industri semikonduktor. Kondisi ini membuat para pemain industri semi konduktor harus mengatur langkahnya untuk dapat bertahan.

Hal itu disampaikan Ganesh Moorthy, Presiden dan Chief Executive Officer Microchip Technology Inc. (Microchip) saat berbicara mengenai performa perusahaan yang dipimpinnya pada 2023 dan strategi untuk bersaing di 2024.

“Tahun 2023 ditandai dengan momentum awal bisnis dan ketidakstabilan ekonomi makro. Terlepas dari perbedaan dinamika tersebut, kami menavigasikan tantangan tersebut secara efektif melalui serangkaian strategi untuk meningkatkan stabilitas,” ujarnya dalam wawancara yang dirilis Microchip, Rabu, (17/1/2024).

Menurut Ganesh, pada 2024, Microchip adalah dengan berfokus pada ketahanan dan pertumbuhan jangka panjang.

“Respons strategis kami terhadap berkurangnya visibilitas permintaan mencakup memberi bantuan kepada pelanggan dalam memitigasi risiko inventaris sembari mengidentifikasi hasil yang saling menguntungkan serta mengurangi waktu tunggu untuk sebagian besar produk dari 52 minggu menjadi kurang dari delapan minggu.”

Lebih lanjut, Ganesh memprediksi bahwa pada 2024 pasar semikonduktor tetap akan menjadi pasar yang memiliki potensi pertumbuhan yang besar.