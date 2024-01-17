Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mengatasi WhatsApp Web yang Keluar Sendiri

Hana Mufidah , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |13:00 WIB
Cara Mengatasi WhatsApp Web yang Keluar Sendiri
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Cara mengatasi WhatsApp web yang keluar sendiri ini kerap kali terjadi pada pengguna yang menggunakan WhatsApp pada perangkat seperti laptop atau PC.

WhatsApp memiliki versi website yang dapat digunakan pada perangkat lain selain ponsel. Versi ini memerlukan login dengan cara memindai barcode pada halaman web.whatsapp.com dengan pemindai yang ada pada WhatsApp ponsel untuk dihubungkan.

Namun karena kebijakan dari WhatsApp web demi keamanan data pengguna, WhatsApp web secara otomatis melakukan logout ketika laman tidak dibuka selama waktu tertentu.

Meski begitu masalah ini membuat pengguna perlu memindai ulang barcode dan menunggu cukup lama hingga dapat masuk ke ruang obrolan WhatsApp.

Tidak perlu khawatir, Anda dapat mengatur ulang dan menonaktifkan fitur otomatis ini dengan cara yang Okezone Techno berikan seperti berikut.

Cara mengatasi WhatsApp web yang keluar sendiri:

1. Buka browser pada di komputer atau laptop Anda dan cari situs web.whatsapp.com

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Whatsapp Web WhatsApp
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/54/3135882/whatsapp-DZg1_large.jpg
Melonjak, Pengguna WhatsApp Tembus 3 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement