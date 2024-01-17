Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apple Lengserkan Samsung Sebagai Produsen Ponsel Paling Laris Tahun 2023

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |11:31 WIB
Apple Lengserkan Samsung Sebagai Produsen Ponsel Paling Laris Tahun 2023
iPhone 15 Pro Max. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – iPhone milik Apple Inc. mengalahkan smartphone Samsung Electronics untuk menjadi merek ponsel yang paling banyak terjual sepanjang 2023. Ini merupakan pertama kalinya sejak 2010 Samsung dilengserkan dari takhtanya tersebut.

Menurut laporan dari International Data Group pada Selasa, (16/1/2024) Apple mengirim sekira 234,6 juta unit iPhone sepanjang tahun lalu. Ini merupakan tonggak sejarah bagi Apple, yang meraih pangsa pasar tertinggi sepanjang masa sebesar 20,1% untuk iPhone.

Di sisi lain, laporan ini datang di waktu yang kurang tepat bagi Samsung, yang diprediksi meluncurkan seri Galaxy S24 pada acara Samsung Galaxy Unpacked, Rabu, (17/1/2024).

Terakhir kali Samsung tidak berada di posisi teratas, pangsa ponsel masih dikuasai oleh Nokia, menurut Endgadget. Sejak saat itu, Apple dan Samsung bersaing memperebutkan posisi teratas, dengan Apple menempati peringkat pertama dalam beberapa laporan pengiriman telepon triwulanan, namun Samsung tetap mempertahankan posisi teratas dalam pengiriman tahunan hingga saat ini.

Apple meluncurkan jajaran iPhone 15 pada September tahun lalu.

Menurut lembaga penelitian teknologi IDC, pasar smartphone kemungkinan akan membaik, meskipun pengiriman ponsel pintar global menurun 3,2% dari tahun ke tahun, turun menjadi 1,17 miliar unit pada tahun 2023, yang merupakan volume setahun penuh terendah dalam satu dekade.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/57/2959099/review-poco-x6-5g-performa-mengesankan-ponsel-unggulan-kelas-mid-range-1ZSUg5AMSp.jpg
Review POCO X6 5G: Performa Mengesankan Ponsel Unggulan Kelas Mid-Range
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/57/2958078/samsung-s24-series-vs-iphone-15-mana-yang-lebih-baik-berikut-perbandingannya-C9nFWNRoQw.jpg
Samsung S24 Series VS iPhone 15, Mana yang Lebih Baik? Berikut Perbandingannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/57/2955963/unboxing-poco-x6-5g-ponsel-dengan-tampilan-keren-yang-cocok-untuk-anak-muda-tFNiKUohvm.jpg
Unboxing POCO X6 5G, Ponsel dengan Tampilan Keren yang Cocok untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/57/2955770/debut-global-bersama-poco-x6-5g-ini-deretan-performa-ekstrem-snapdragon-7s-gen-2-f4ggl6aB1P.jpg
Debut Global Bersama POCO X6 5G, Ini Deretan Performa Ekstrem Snapdragon 7s Gen 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/57/2955722/honor-magic-6-lite-hadir-menjadi-penyaing-samsung-galaxy-sebagus-apa-OiPDSZ1Ysf.jpg
Honor Magic 6 Lite Hadir menjadi Penyaing Samsung Galaxy, Sebagus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/57/2954996/xiaomi-14-ultra-diprediksi-bakal-bawa-fitur-kamera-bawah-layar-2W5FhJaLRi.jpg
Xiaomi 14 Ultra Diprediksi Bakal Bawa Fitur Kamera Bawah Layar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement