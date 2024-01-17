Apple Lengserkan Samsung Sebagai Produsen Ponsel Paling Laris Tahun 2023

JAKARTA – iPhone milik Apple Inc. mengalahkan smartphone Samsung Electronics untuk menjadi merek ponsel yang paling banyak terjual sepanjang 2023. Ini merupakan pertama kalinya sejak 2010 Samsung dilengserkan dari takhtanya tersebut.

Menurut laporan dari International Data Group pada Selasa, (16/1/2024) Apple mengirim sekira 234,6 juta unit iPhone sepanjang tahun lalu. Ini merupakan tonggak sejarah bagi Apple, yang meraih pangsa pasar tertinggi sepanjang masa sebesar 20,1% untuk iPhone.

Di sisi lain, laporan ini datang di waktu yang kurang tepat bagi Samsung, yang diprediksi meluncurkan seri Galaxy S24 pada acara Samsung Galaxy Unpacked, Rabu, (17/1/2024).

Terakhir kali Samsung tidak berada di posisi teratas, pangsa ponsel masih dikuasai oleh Nokia, menurut Endgadget. Sejak saat itu, Apple dan Samsung bersaing memperebutkan posisi teratas, dengan Apple menempati peringkat pertama dalam beberapa laporan pengiriman telepon triwulanan, namun Samsung tetap mempertahankan posisi teratas dalam pengiriman tahunan hingga saat ini.

Apple meluncurkan jajaran iPhone 15 pada September tahun lalu.

Menurut lembaga penelitian teknologi IDC, pasar smartphone kemungkinan akan membaik, meskipun pengiriman ponsel pintar global menurun 3,2% dari tahun ke tahun, turun menjadi 1,17 miliar unit pada tahun 2023, yang merupakan volume setahun penuh terendah dalam satu dekade.