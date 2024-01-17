Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Diterpa Isu Terkena Ransomware, KAI Pastikan Data Pelanggan Aman

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |11:35 WIB
Diterpa Isu Terkena Ransomware, KAI Pastikan Data Pelanggan Aman
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) buka suara terkait beredarnya isu bahwa sistem IT mereka terkena ransomware. Perusahaan menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada bukti serangan seperti yang dinarasikan.

VP Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi secara mendalam untuk menelusuri isu tersebut. Ia pun memastikan bahwa seluruh data pelanggan aman dan operasional masih berjalan normal.

"Kami juga pastikan bahwa seluruh data KAI aman, dan hingga saat ini seluruh sistem operasional IT, pembelian tiket online KAI, serta layanan Face Recognition Boarding Gate di semua stasiun masih berjalan dengan baik," ujarnya, Selasa (16/1/2024).

Lebih lanjut Joni menambahkan, selama ini KAI sudah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berstandar internasional ISO 27001 tentang Standardisasi Manajemen Keamanan Informasi.

Joni juga menyebut langkah berikutnya yang akan diambil KAI adalah bekerja sama dengan pihak berwajib untuk mengusut kasus ransomware ini dan berkomitmen tidak akan tunduk akan kejahatan pemerasan.

"KAI secara berkala terus meningkatkan keamanan siber demi kenyamanan para pelanggan untuk tetap menggunakan jasa transportasi massal kereta api yang nyaman, aman dan tepat waktu," tutup Joni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3176100/hacker-jPIE_large.jpg
Polandia Alami 170 Ribu Serangan Siber Sepanjang Tahun, Sasar Infrastruktur Penting 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/54/3030976/ilustrasi-lvIw_large.jpeg
CSIRT: Serangan Ransomware ke PDNS 2 Tergolong Aksi Terorisme Siber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/54/3029043/ilustrasi-nbGq_large.jpeg
Brain Cipher Akan Berikan Kunci Pemulihan PDNS 2 Gratis, Data Analyst Ungkap Kecurigaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/54/3028809/brain_cipher-KYwy_large.jpg
Hacker Iba, Brain Cipher Bakal Kasih Kunci Pemulihan Sistem PDNS Secara Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/54/3026984/serangan_siber_terhadap_server_pdn-TkJB_large.jpg
Kronologi Serangan Siber PDN Oleh Lockbit 3.0 yang Bikin Geger Seindonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/54/3026299/ilustrasi-yTc8_large.jpg
Grup Ransomware LockBit Curi 33 TB Informasi dari Bank Federal Reserve AS
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement