HOME OTOTEKNO TECHNO

Makin Canggih, Robot Elon Musk Kini Bisa Lipat Baju dengan Mulus Seperti Manusia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |10:12 WIB
Makin Canggih, Robot Elon Musk Kini Bisa Lipat Baju dengan Mulus Seperti Manusia
Foto: X/@elonmusk.
JAKARTA – Optimus, robot humanoid yang dirancang miliarder teknologi Elon Musk makin hari makin mengesankan. Baru-baru ini, Musk memamerkan kemampuan robot tersebut untuk melipat baju dengan gerakan super mulus, yang membuatnya semakin mirip dengan manusia.

Melalui unggahan di media sosial X pada Selasa (16/1/2024), Musk membagikan cuplikan video berdurasi 31 detik yang menunjukkan Optimus dengan lihainya mengambil sebuah baju dari keranjang lalu melipatnya menggunakan kedua tangan.

Robot berwarna putih dengan kepala berwarna hitam polos tanpa wajah itu melipat baju di sebuah meja dalam posisi berdiri dengan gerakan yang sangat lembut, baik itu dari gerakan bahu, lengan, hingga jari-jemarinya semulus gerakan manusia.

Untuk diketahui, robot Optimus yang dipamerkan Elon Musk merupakan Optimus generasi kedua. Sebelumnya, ketika Optimus pertama kali diumumkan dengan julukan Tesla Bot pada 2022, gerakannya kurang mengesankan.

Ini juga menunjukkan peningkatan kecanggihan yang signifikan, pasalnya, prototipe awal yang dipamerkan Tesla hampir tidak bisa berjalan dan bahkan melambai ke arah kerumunan saja sulit.

Namun, sekarang proyek ini telah berkembang pesat melampaui dugaan.

Milan Kovac, salah satu insinyur utama dalam pembuatan Optimus mengungkapkan bahwa saat ini robot humanoid itu mampu menangani tugas-tugas yang semakin kompleks. Dan menariknya lagi, ini dilakukan melalui teleoperasi.

Topik Artikel :
Elon Musk Robot Tesla robot
