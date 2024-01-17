Unik Motor Bhabinkamtibmas Dijadikan Warung Kopi Keliling, Ini Spesifikasinya

JAKARTA - Seorang Bhabinkamtibmas di Polres Boyolali, Jawa Tengah, mengubah sepeda motor dinas menjadi warung kopi berjalan. Setiap hari setelah melakukan apel pagi di Polres Boyolali, Brigadir Agus Kurniawan menyiapkan sepeda motornya yang telah dimodifikasi dengan memasang kotak kayu di bagian jok belakang.

Meski ukurannya tidak begitu besar, kotak tersebut mampu memuat berbagai perlengkapan untuk membuat kopi, termasuk kompor gas, teko, cangkir, kursi, dan meja lipat.

Inovasi unik yang diberi nama "Kopi Curhat Pak Bhabin" ini menjadi cara Brigadir Agus mendekatkan diri kepada masyarakat Boyolali. Dengan semangat dan kepedulian tinggi,

Agus mengembara dari desa ke desa, menawarkan kopi gratis kepada warga sambil menyediakan wadah bagi mereka untuk berbicara tentang berbagai permasalahan atau keluh-kesah yang mereka alami.

Inovasi ini menjadi bukti bahwa mendekatkan diri kepada masyarakat tidak selalu harus melalui cara-cara formal. Dengan kreasi yang unik dan sederhana, Bhabin Kopi Curhat membuka jalan bagi dialog terbuka antara polisi dan warga, menciptakan ikatan keakraban yang lebih erat dalam masyarakat Boyolali.

Diketahui motor yang digunakan Bhabinkamtibmas merupakan jenis sepeda motor kopling, yaitu Honda CB 150 Verza.

Lantas, bagaimana spesifikasi Honda CB 150 Verza dan berapakah harganya? Berikut spesifikasi Honda CB 150 Verza sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Rabu (17/1/2024) :

Spesifikasi

Honda CB150 Verza menawarkan dua opsi mesin Petrol yang memiliki kapasitas 149.15 cc. Varian-varian CB150 Verza hadir dengan transmisi Manual yang disesuaikan dengan kebutuhan pengendara.

Ditenagai mesin maksimal 12.86 hp dan torsi maksimal 12.73 Nm, Honda CB 150 Verza memiliki kecepatan maksimum mencapai 110 km/jam.