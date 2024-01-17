Diluncurkan Besok, Intip Spesifikasi 3 Mobil Listrik BYD

JAKARTA - BYD (Build Your Dreams) akan meluncurkan merek sekaligus produk mobil listriknya di Indonesia pada Kamis, 18 Januari 2024.

Ada tiga mobil yang dikabarkan akan diluncurkan, yaitu BYD Seal, Dolphin, dan Atto 3.

Bila mengacu pada spesifikasi global, BYD Seal dibekali motor listrik 8-in-1 yang menghasilkan tenaga 230 kW atau setara 313 PS pada versi penggerak roda belakang.

Sementara untuk versi penggerak semua roda, tenaga gabungan yang dihasilkan mencapai 390 kW atau setara 530 PS.

BYD Seal dibekali baterai Blade LFP berkapasitas 82 kWh yang mampu memberikan jangkauan mobil hingga 570 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Mobil ini bisa mengisi daya melalui charger DC dari 30 persen hingga 80 persen dalam waktu 26 menit.

Lalu untuk BYD Atto 3 dibekali baterai BYD Blade Battey (LFP) berkapasitas 49,92 kWh dan 60,48 kWh yang memiliki jangkauan jarak hingga 410 km dan 480 km.

Mobil ini diklaim bisa mencatatkan efisiensi energi sebesar 14,9 kWh per 100 kilometer.