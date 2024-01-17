Pasang Kaca Film pada Mobil Listrik, Jangan Lupa Perhatikan Hal Ini

Pasang kaca film pada mobil listrik, jangan lupa perhatikan hal ini. (MPI/Tangguh Yudha)

JAKARTA - Pemasangan kaca film pada mobil listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Berbeda dengan mobil konvensional, komponen pada mobil listrik sangat rentan korsleting jika terkena air yang dapat mengakibatkan mobil mati total.

Presiden Direktur PT Global Auto International selaku distributor kaca film, Andi Setiawan, menilai pemasangan kaca film pada mobil listrik harus dilakukan dengan standar operasional prosedur (SOP) ketat.

Penyedia jasa pemasangan kaca film harus menggunakan cover pelindung khusus untuk menutup celah-celah interior mobil agar tidak terkena air saat pemasangan, tidak bisa hanya mengandalkan alat penutup ala kadarnya.

"Pasang kaca film itu kan pakai air jadi harus menggunakan pelindung sebelum pemasangan. Enggak boleh air masuk ke dalam. Terkena satu tetesan saja akibatnya fatal," ujar Andi, Rabu (17/1/2024).

"Harus lebih hati-hati, skillnya harus ada. Titik yang harus dihindari ada di ujung-ujung, karena di situlah aliran air akan turun," sambungnya.