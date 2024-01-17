Respons Kritikan, Xiaomi Perbaiki Tampilan Mobil Listrik Perdananya

JAKARTA - Xiaomi merespons kritikan terhadap mobil listrik perdana buatan mereka yakni Xiaomi SU7. Xiaomi langsung melakukan revisi usai mendapatkan kritik.

Melansir Carscoops, Rabu (17/1/2024), beberapa bagian mobil Xiaomi SU7 bahkan langsung diubah mengikuti saran dari banyak orang.

"Dari dokumen yang ada di Kemeterian Industri dan Informasi Teknologi China, ternyata ada beberapa perubahan yang dilakukan, meski tidak secara keseluruhan," tulis Carscoops.

Salah satu perubahan yang paling terasa adalah penggunaan logo Xiaomi di bagian belakang mobil Xiaomi SU7. Sebelumnya, banyak orang merasa tidak cocok dengan ukuran huruf Xiaomi yang dipasang di buritan mobil listrik itu.

Ukurannya dianggap terlalu besar dan tidak rapat. Xiaomi lalu mengubah tampilannya. Huruf Xiaomi tersebut dibuat menjadi lebih rapat. Ukurannya juga menjadi lebih kecil.

Tak hanya itu, kaliper rem juga dibuat lebih berwarna. Xiaomi memasang kapiler rem dengan warna yang bisa disesuaikan dengan selera sehingga tidak monoton seperti kaliper rem biasa.

Xiaomi kemudian menambahkan opsi baru untuk meningkatkan penampilan Xiaomi SU7. Xiaomi menyediakan pilihan ban berukuran 21 inci bagi mereka yang tidak puas dengan ban standar berukuran 20 inci.

Penutup kaca spion juga diubah sehingga bisa dipasang elemen serat karbon. Penambahan ini menjadikan Xiaomi SU7 semakin sporty.