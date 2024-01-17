Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

6 Koleksi Mobil Jackie Chan, Ada yang Limited Edition

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |17:36 WIB
6 Koleksi Mobil Jackie Chan, Ada yang Limited Edition
6 koleksi mobil Jackie Chan. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Siapa yang tidak mengenal bintang aksi Jackie Chan? Jackie Chan adalah aktor legendaris yang dikenal sebagai ikon film aksi. Ia sudah banyak membintangi box office selama kariernya di dunia hiburan.

Di balik kesuksesan kariernya dalam film laga, pria kelahiran Victoria Peak, Hong Kong pada 7 April 1954 ini juga mempunya hobi di bidang otomotif.

Ia diketahui gemar mengoleksi mobil. Lantas apa saja mobil koleksi Jackie Chan? Berikut koleksi mobil Jackie Chan, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (17/1/2024) :

1. Mitsubishi 3000GT Prototype

Pada 1993, Jackie Chan memperoleh prototipe Mitsubishi 3000GT yang kemudian digunakan dalam pembuatan film pendek berjudul City Hunter.

Mobil ini ditenagai mesin V6 twin-turbo dengan all-wheel drive (AWD) bernama 3000GT VR4. Mitsubishi 3000GT memiliki kemampuan mencapai kecepatan maksimum 256 km/jam dan dapat berakselerasi 0-100 km/jam dalam waktu 5,5 detik.

2. Lamborghini Aventador

Salah satu koleksi paling eksotis milik Jackie Chan adalah Lamborghini Aventador edisi khusus. Supercar ini didukung mesin V12 6.5-liter yang menghasilkan 690 hp.

Meskipun tidak banyak penyesuaian mekanis, beberapa perubahan dilakukan pada eksterior dan interior, termasuk cat titanium abu-abu yang unik dan desain interior bertema merah dan hitam.

3. Bentley Mulsanne

Pada 2013, Jackie Chan bekerja sama dengan Bentley untuk sebuah iklan. Dalam iklan itu berperan sebagai seorang sopir kelas atas.

Selama film pendek tersebut, Jackie Chan menceritakan masa mudanya dan bagaimana dia telah menjadi dermawan yang berdedikasi kepada mereka yang membutuhkan.

Halaman:
1 2
      
