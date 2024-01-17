Penjualan Honda Capai 128.010 Unit Mobil pada 2023, Brio Paling Laris

JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatatkan penjualan sebanyak 128.010 unit mobil sepanjang 2023. Angka itu meningkat 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy, senang atas pencapaian tersebut. Diharapkan hal tersebut bisa berlanjut pada 2024, permintaan mobil Honda di Indonesia tetap tinggi.

“Kami bersyukur di tengah pencapaian penjualan otomotif nasional yang tidak setinggi tahun sebelumnya, permintaan terhadap produk Honda tetap tinggi sehingga kami dapat mencapai peningkatan penjualan secara retail di tahun 2023,” kata Billy dalam keterangannya, dikutip Rabu (17/1/2024).

Penjualan tertinggi pada 2023 dipegang Honda Brio. Mobil jenis hatchback itu menjadi model terlaris Honda sepanjang 2023 dengan total penjualan 56.627 unit.

Model terlaris berikutnya adalah Honda HR-V dengan penjualan 24.736 unit atau berkontribusi 19,3 persen terhadap total penjualan Honda di tahun lalu. Posisi berikut Honda BR-V dengan penjualan 18.104 unit sepanjang 2023.

Angka tersebut diikuti Honda WR-V yang mencatatkan penjualan sebesar 18.046 unit atau berkontribusi 14 persen terhadap total penjualan. Kemudian diikuti All New CR-V dengan penjualan sebanyak 4.720 unit.