Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Honda Capai 128.010 Unit Mobil pada 2023, Brio Paling Laris

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |21:33 WIB
Penjualan Honda Capai 128.010 Unit Mobil pada 2023, Brio Paling Laris
Penjualan mobil Honda capai 128 ribu pada 2023, Brio paling laris. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatatkan penjualan sebanyak 128.010 unit mobil sepanjang 2023. Angka itu meningkat 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy, senang atas pencapaian tersebut. Diharapkan hal tersebut bisa berlanjut pada 2024, permintaan mobil Honda di Indonesia tetap tinggi.

“Kami bersyukur di tengah pencapaian penjualan otomotif nasional yang tidak setinggi tahun sebelumnya, permintaan terhadap produk Honda tetap tinggi sehingga kami dapat mencapai peningkatan penjualan secara retail di tahun 2023,” kata Billy dalam keterangannya, dikutip Rabu (17/1/2024).

Penjualan tertinggi pada 2023 dipegang Honda Brio. Mobil jenis hatchback itu menjadi model terlaris Honda sepanjang 2023 dengan total penjualan 56.627 unit.

Model terlaris berikutnya adalah Honda HR-V dengan penjualan 24.736 unit atau berkontribusi 19,3 persen terhadap total penjualan Honda di tahun lalu. Posisi berikut Honda BR-V dengan penjualan 18.104 unit sepanjang 2023.

Angka tersebut diikuti Honda WR-V yang mencatatkan penjualan sebesar 18.046 unit atau berkontribusi 14 persen terhadap total penjualan. Kemudian diikuti All New CR-V dengan penjualan sebanyak 4.720 unit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179413/honda_supercub_110-1Yfq_large.jpg
Motor Bebek Termahal Honda Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178793/new_honda_adv160-tVjQ_large.jpg
Segini Target Penjualan New Honda ADV160 di Jakarta-Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177650/honda_rebel_cmx_110-mCzR_large.jpg
Dapat Penyegaran, Honda Rebel 1100 Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/15/3177100/shotaro_odate-XijM_large.jpg
Unik, Sosok Insinyur Honda Ini Punya Gaya Rambut Mirip Anime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/15/3176035/motor_honda-pN8K_large.jpg
Apakah Motor Aman Konsumsi BBM Etanol 10%? Ini Kata Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175896/honda_prelude-d5nc_large.jpg
Baru Meluncur, Honda Terpaksa Hentikan Sementara Pemesanan Sedan Legendaris Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement