Debut Global Bersama POCO X6 5G, Ini Deretan Performa Ekstrem Snapdragon 7s Gen 2

JAKARTA – Mengawali tahun 2024, POCO merilis POCO X6 5G secara global pada 11 Januari lalu. POCO X6 5G ini menjadi smartphone pertama yang mengusung chipset Snapdragon 7s Gen 2, besutan Qualcomm.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 adalah chipset kelas high dengan performa yang kencang dan dilengkapi fitur flagship. Chipset Qualcomm dikategorikan dalam beberapa seri mulai dari kelas premium, Seri 8; kelas high, Seri 7; kelas mid, Seri 6; hingga kelas entry, Seri 4.

Product PR Manager POCO Indonesia, Abee Hakim mengatakan bahwa penggunaan Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ini sesuai dengan ciri POCO yang menghadirkan “performa ekstrem dengan harga yang ekstrem”.

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 dibangun dengan teknologi 4nm, yang menjadikannya memiliki efisiensi daya yang lebih optimal. Karena itulah chipset dengan arsitektur 64-bit yang mengusung CPU Kyro octa-core ini dapat menghasilkan performa dinamis sekaligus mulus dengan kecepatan hingga 2,4 GHz.

Delapan core ini terbagi dalam 4 core performa dengan clock speed hingga 2,4 GHZ dan 4 core efisiensi hingga 1,95 GHz.