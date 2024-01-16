Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Honor Magic 6 Lite Hadir menjadi Penyaing Samsung Galaxy, Sebagus Apa?

Hana Mufidah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |18:11 WIB
Honor Magic 6 Lite Hadir menjadi Penyaing Samsung Galaxy, Sebagus Apa?
Honor Magic 6 Lite. (Foto: Honor)
A
A
A

LONDON - Digadang-gadang menjadi pesaing Samsung Galaxy, Honor Magic 6 Lite akan segera meluncur di Inggris dengan harga murah hingga penawaran tablet gratis.

Kurang dari dua hari lagi Samsung akan mengumumkan peluncuran barunya untuk jajaran Galaxy S24 terbaru di tahun ini. Namun muncul sebuah pesaing dari perusahaan dari Tiongkok dengan spesifikasi ponsel premium tetapi harga yang ditawarkan sangatlah murah.

Dilansir dari Mirror pada Selasa (16/1/2024), ponsel Android ini akan dibanderol dengan harga Rp6,9 jutaan bahkan menghadiahi tablet Pad X8 senilai Rp1,9 jutaan secara gratis bagi setiap pembelian ponsel Honor Magic 6 Lite pada waktu yang terbatas.

Magic 6 Lite menggunakan layar AMOLED 6,78 inci dengan Anti-Drop untuk masa penggunaan yang lebih awet dan kecil kemungkinannya untuk pecah. Honor mengklaim terdapat teknologi bantalan canggih yang dapat meningkatkan kapasitas peredam benturan hingga 1,2 kali lipat.

Kecepatan refresh rate ponsel ini 120Hz dengan kecerahan puncak 1200 nits. Layarnya memiliki kedalaman warna 10-bit, peredupan PWM 1920Hz, dan sertifikasi TUV Rheinland untuk cahaya biru rendah.

Di balik bodinya terdapat prosesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yang gesit dan daya baterai berkapasitas 5300mAh yang mampu bertahan selama dua hari dengan sekali pengisian daya. Ponsel ini menyediakan memori penyimpanan sebesar 8/256GB.

Halaman:
1 2
      

