HOME OTOTEKNO TECHNO

Bertahun-tahun Melintas, Benda Berbentuk Ubur-ubur Ini Hantui Markas Militer AS

Hana Mufidah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |20:24 WIB
Bertahun-tahun Melintas, Benda Berbentuk Ubur-ubur Ini Hantui Markas Militer AS
Foto: Instagram.
A
A
A

BAGHDAD - Sebuah video muncul memperlihatkan pesawat dengan pelengkap yang menjuntai meluncur melewati markas militer Amerika Serikat (AS) di Irak. Anehnya benda ini hanya dapat dilihat dengan kamera infra-merah.

Dilansir dari Daily Mail UK pada (16/1/2024), seorang mantan analis intelijen dari US Marine Corps mengungkapkan bagaimana UFO ubur-ubur meneror anggota militer selama bertahun-tahun di Irak.

“Beberapa anggota Marinir ditugaskan untuk mencoba menemukannya dengan night vision. Mereka juga mencari dengan sensor lain dan semua yang kami miliki.” kata Michael Cincoski melaporkan kepada saluran televisi News Nation pada Jumat, (12/1/2024).

Cincoski menyatakan bahwa dia telah melihat versi lengkapnya video pencitraan termal berdurasi 17 menit yang melacak Unidentified Anomalous Phenomena (UAP), sebutan untuk UFO. Benda tersebut terlihat meluncur di atas markas menuju Danau Hibernia di provinsi Anbar, Irak.

Video yang beredar pertama kali dipublikasikan oleh produser film dokumenter UFO dan pembawa acara podcast Weaponized, Jeremy Corbell. Ia mengatakan jika kebenaran rekaman tersebut telah dikonfirmasi oleh sumber yang sebenarnya beresiko demi mendapatkannya.

Video tersebut diambil dengan menggunakan aerostat, sebuah pesawat mirip balon udara yang dilengkapi dengan kamera dan sensor lain untuk mencari potensi ancaman di atas pangkalan. Pengamatan tersebut dilakukan untuk memastikan jika benda tersebut tidak menimbulkan bahaya.

