Galaksi Raksasa Berbentuk Cincin Ditemukan, Ubah Teori Tentang Alam Semesta

LONDON – Seorang peneliti Inggris telah menemukan galaksi raksasa yang tampak 15 kali lebih besar dari Bulan saat dilihat dari Bumi. Galaksi, yang dinamakan sebagai Big Ring, karena bentuknya yang mirip cincin, diketahui memiliki diameter sekitar 1,3 miliar tahun cahaya dan keliling sekira 4 miliar tahun cahaya.

Big Ring ditemukan oleh Alexia Lopez, seorang mahasiswa PhD di University of Central Lancashire. Lopez pertama kali mengidentifikasi temuan ini dan menyampaikan pada pertemuan American Astronomical Society ke-243.

Melansir dari Business Insider, Selasa, (16/1/2024), temuan ini sangat melampaui asumsi peneliti mengenai alam semesta yang homogen karena skala besarnya yang tidak pernah dibayangkan.

Menurut Dr Robert Massey, wakil direktur Royal Astronomical Society, penemuan Big Ring mendukung pemikiran ulang tentang apa yang selama ini menjadi pilar utama ilmu astronomi.

“Big Ring menjadi struktur besar ketujuh yang ditemukan di alam semesta yang bertentangan dengan gagasan bahwa alam semesta itu teratur dalam skala terbesar. Jika struktur tersebut nyata, maka hal ini merupakan bahan pemikiran bagi para kosmolog dan pemikiran yang sudah diterima tentang bagaimana alam semesta berevolusi dari waktu ke waktu,” jelasnya.