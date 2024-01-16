Heboh Wanita Bawa Motor ke Pantai Ingin Foto Estetik, Malah Berakhir Panik

Heboh wanita bawa motor ke pantai ingin foto estetik malah berakhir panik. (TikTok/@tari4167)

JAKARTA - Baru-baru ini viral di media sosial TikTok video seorang aksi wanita yang sedang berlibur di Pantai.

Dalam video yang diunggah oleh pemilik akun TikTok @tari4167 tersebut, tampak seorang wanita sedang duduk di atas motor di tepi pantai, mencoba menciptakan momen estetik dengan pemandangan laut sebagai latar belakang.

Namun, apa yang terjadi kemudian jauh dari yang diharapkan. Ombak yang awalnya kecil mulai mendekatinya. Seiring waktu, ombak tersebut semakin membesar.

Situasi ini membuat wanita tersebut panik, terutama ketika motornya terjebak di pasir laut yang deras.

"Niat mau bikin video estetik eh malah panik gara-gara ombak. Momen yang takkan terlupakan, sempatnya suami bilang di video, woy aku panik takut mati," demikian keterangan video tersebut, sebagaimana dikutip pada Selasa (16/1/2024).

Upaya keras dilakukan untuk menahan agar motor tidak terkena air atau pasir lebih lanjut.

Bahkan, dalam video terlihat bagaimana motornya sulit untuk dijalankan karena terjebak di pasir.

Video ini pun viral di TikTok. Hingga artikel ini ditulis, video diputar hingga 2,1 juta kali dan mendapatkan ribuan komentar.

“Pinter banget dia”. ungkap @och**

“Itulah guna nya sekolah buk”, sambung @soraed****

“dia anak orang kaya dirumah mungkin motornya masih banyak”, kata @u_d***