Kesulitan Dana Kembangkan Motor Terbang, Perusahaan Jepang Dilaporkan Bangkrut

Kesulitan dana kembangkan motor terbang, perusahaan Jepang ini dilaporkan bangkrut. (tangkapan layar Youtube South China Morning Post)

JAKARTA - Hoverbike Xturismo Edisi Terbatas pernah bikin terpana saat ditampilkan di Detroit Auto Show 2022. Alih-alih berkembang, perusahaan yang membuat motor terbang Hoverbike Xturismo yakni ALI Technologies Jepang tersebut kini dilaporkan bangkrut.

Melansir Carscoops, Selasa (16/1/2024), Hoverbike Xturismo tampak seperti persilangan ATV, mobil salju, dan Land Speeder milik Luke Skywalker (tokoh dalam film Starwars).

Xturismo dirancang untuk terbang hanya beberapa meter di atas permukaan tanah. Model yang dihadirkan di Detroit Auto Show itu diklaim berbobot 661 lbs (299 kg). Xturismo dapat terbang selama 40 menit dengan kecepatan hingga 62 mph (100 km per jam) menggunakan mesin hibrida bensin-listrik Kawasaki.

Meski ALI Technologies berhasil menghasilkan prototipe yang berfungsi, tingginya biaya pengembangan dan lambatnya penggunaan solusi transportasi futuristik membuat perusahaan ini bangkrut, sebagaimana dilaporkan Bloomberg.

ALI Technologies sempat membicarakan biayanya sebesar $770,000 per unit kini setara Rp12 miliar. Banyak negara mengharuskan pengendara Hoverbike Xturismo untuk memiliki lisensi pilot (Jepang adalah salah satu pengecualian), tidak sulit untuk melihat mengapa permintaan mungkin lesu.

Bloomberg sebelumnya melaporkan, ketika dana mulai habis tahun lalu, ALI Technologies mengalihkan fokusnya ke Timur Tengah.