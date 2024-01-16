Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ganggu Konsentrasi Pengendara, Lampu Rotator Belakang Kendaraan Dinas Polisi Ditutup

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |21:02 WIB
Ganggu Konsentrasi Pengendara, Lampu Rotator Belakang Kendaraan Dinas Polisi Ditutup
Ganggu penglihatan pengendara, lampu rotator belakang mobil dinas polisi ditutup. (Ilustrasi/Pixabay)
A
A
A

JAKARTA - Polri memerintahkan kepada seluruh jajaran Polri untuk menutup lampu rotator belakang kendaraan dinas menggunakan kaca film 20 persen.

Perintah tersebut dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Surat Telegram (ST) Nomor ST/2869/XII/REN.2.2/2023. Hal ini sebagai tindak lanjut atas kritikan yang disampaikan seniman Sujiwo Tejo terkait lampu warna biru pada kendaraan dinas polisi yang mengganggu penglihatan pengguna kendaraan lain saat berlalu lintas di jalan raya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, telegram itu bersifat perintah untuk dilaksanakan seluruh jajaran Polri.

“Instruksi ini ditujukan kepada seluruh jajaran Polri terhadap semua kendaraan dinas,” ujar Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (15/1/2024).

Tak hanya itu, dalam telegram tersebut, Kapolri memerintahkan agar kendaraan yang hanya bertugas mengawal diminta mematikan rotator bagian belakang.

“Salah satu penyebab terganggunya penglihatan dan konsentrasi pengendara lainnnya terpecah karena pancaran lampu rotator bagian belakang kendaraan dinas yang berpotensi terjadinya laka lantas,” demikian dikutip dari Telegram tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172364//rocky_gerung-joEb_large.jpg
Korlantas Larang Rotator-Strobo, Rocky Gerung Sebut 'Tot Tot Wuk Wuk' Bikin Stres di Jalan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement