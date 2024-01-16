10 Mobil Bekas Harga Rp60 Jutaan Terbaik

10 mobil bekas harga Rp60 jutaan terbaik. (Dok Okezone)

JAKARTA - Mempunyai mobil merupakan impian bagi banyak orang. Tapi jika punya budget pas-pasan, mobil bekas dengan harga Rp60 jutaan bisa dilirik.

Selain itu, ada juga yang masih memiliki kualitas yang masih mumpuni untuk digunakan sebagai mobil keluarga atau kendaraan sehari-hari.

Inilah rekomendasi mobil bekas dengan harga Rp60 jutaan, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (16/1/2024) :

1. Kia Picanto 2010: Rp62 juta

2. Honda City 2003: Rp60 juta

3. Suzuki Baleno Next-G 2005: Rp60 juta

4. Toyota Vios 2012: Rp60 juta

5. Suzuki Karimun 2005: Rp65 juta

6. Hyundai Getz 2005: Rp58 juta – Rp60 juta

7. Hyundai i10 2009: Rp64 juta

8. Datsun GO Panca 2014: Rp65 juta

9. Ford Escape 2005: Rp63 juta

10. Daihatsu Ayla 2014: Rp 69 juta

Membeli mobil Rp60 jutaan memang bisa jadi solusi buat yang punya bujet terbatas. Namun, ada banyak hal yang harus diperhatikan saat hendak membeli mobil bekas.

Sebelum memutuskan memilih merek mobil Rp60 jutaan yang bakal dibeli, ada baiknya mengetahui dulu kelebihan dan kekurangannya.

Ada beberapa kelebihan mobil bekas seharga Rp60 jutaan yakni dibandingkan beli baru, pilihan mobil bekas lebih beragam dibanding mobil baru. Misalnya, dengan dana Rp60 jutaan, bisa memilih city car, sedan, hatchback, mobil MPV, atau mobil SUV.

Proses administrasi membeli mobil bekas lebih cepat dibanding mobil baru sehingga bisa langsung digunakan.

Mobil bekas memiliki penyusutan nilai harga (depresiasi) yang lebih rendah.

Mobil Rp60 jutaan juga bisa jadi lahan untuk bisnis rental mobil.