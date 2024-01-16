Berapa Pajak Ferrari Purosangue?

JAKARTA - Ferrari telah lama dikenal sebagai produsen mobil mewah dengan harga yang fantastis. Baru-baru ini Ferrari meluncurkan model terbarunya yaitu Ferrari Purosangue 2024 untuk pasar Amerika Serikat.

Ferrari menyatakan, harga yang tinggi ini belum termasuk pajak, yang akan ditentukan berdasarkan peringkat efisiensi bahan bakar yang diatur oleh EPA.

Mobil ini mungkin bisa terbebas dari pajak jika dianggap sebagai kendaraan sport utility vehicle (SUV), serupa dengan Bentley Bentayga Speed dan Lamborghini Urus S.

Lantas berapa harga pajak dan spesfikasi Ferrari Purosangue? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (16/1/2024), inilah harga pajak dan spesifikasi dari Ferrari Purosangue 2024 :

Spesifikasi

Dibekali mesin V12 yang kuat dan berat kendaraan mencapai 2.033 kilogram, Purosangue diperkirakan memiliki konsumsi bahan bakar yang tinggi.

Mesin ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan daya sebesar 715 hp pada putaran 7.750 RPM dan torsi sebesar 716 Nm pada putaran 6.250 RPM. Sistem transmisi dual clutch F1 8-percepatan digunakan untuk mentransmisikan tenaga tersebut.

Ferrari mengklaim Purosangue dapat mencapai percepatan 0-100 km/jam dalam waktu 3,3 detik dengan kecepatan tertinggi mencapai 310 km/jam.

Mesin ini dapat mengeluarkan 80% dari tenaga torsinya saat berada di putaran rendah.

Mesin bertenaga tersebut dilengkapi Ferrari Active Suspension Technology, sehingga memastikan bahwa mobil SUV ini tetap stabil saat melakukan manuver. mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik, bergantung pada peringkat mpg yang dicapai kendaraan.

Pajak dan Harga

Harga awal untuk Ferrari Purosangue 2024 adalah Rp5,96 miliar, belum termasuk biaya pengiriman yang signifikan, sehingga totalnya sekitar Rp6,06 miliar.