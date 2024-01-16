Penjualan Mobil Terlaris 2022 Kalah dari Lini SUV Honda

Honda HR-V, jadi SUV Honda paling laris pada 2023. (Honda)

JAKARTA - Honda mencatat penjualan mobil impresif sepanjang 2023. Hal itu didukung penjualan mobil-mobil SUV Honda yang diminati masyarakat.

Bisa dibilang, Honda WR-V, Honda HR-V, Honda BR-V, dan Honda CR-V jadi penopang meningkatnya penjualan Honda di Tanah Air. Bahkan jumlah penjualan mobil mobil terlaris di Indonesia pada 2022 yakni Honda Brio, kalah.

Diketahui pada 2022, Honda Brio dinobatkan sebagai mobil terlaris di Tanah Air karena terjual 60.532 unit.

Berdasarkan keterangan resmi yang dikirim PT Honda Prospect Motor (HPM), Selasa (16/1/2024), sepanjang 2023, penjualan Honda mencapai 128.010 unit. Penjualan retail itu meningkat 2 persen dibanding periode 2022.

"Peningkatan tersebut didukung model-model SUV yang berkontribusi sebesar 51,3% terhadap penjualan Honda di tahun 2023," tulis keterangan resmi Honda.

Dalam catatan Honda, penjualan SUV Honda di antaranya adalah Honda WR-V sebanyak 18.046 unit, Honda HR-V sebanyak 24.736 unit, Honda BR-V sejumlah 18.104 unit, dan Honda CR-V sebanyak 4.720 unit.

Total penjualan SUV berlogo Honda tersebut mencapai 65.606 unit. Total penjualan itu melampaui capaian Honda Brio.

Sepanjang 2023, Honda menjual sebanyak 56.627 unit Honda Brio. Honda Brio memang masih jadi yang terlaris dari semua model Honda yang ada saat ini.

Namun, lini SUV Honda meningkat pesat pada 2023.