HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jangan Disepelekan, Ini 7 Tanda Ban Harus Diganti

Jangan disepelekan, ini 7 tanda ban harus diganti. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ban merupakan komponen kendaraan yang harus diperhatikan kondisinya. Bahaya seperti kecelakaan dapat mengintai jika kondisi ban tidak baik dan digunakan secara terus-menerus.

Karena itu, jangan sepelekan kondisi ban. Pengendara sebaiknya mengetahui kapan waktu ban harus diganti jika kondisinya sudah tidak bagus.

Bagaimana ciri-ciri ban harus diganti? Berikut ulasannya, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber pada Selasa (16/1/2024) :

1. Terdapat Benjolan

Benjolan pada ban sering terjadi. Benjolan tersebut menjadi pertanda ada anyaman benang atau kawat penguat konstruksi ban yang putus. Jika menemukan kondisi ini, sudah saatnya ban diganti.

Benjolan pada ban sangat rawan pecah. Benjolan itu bisa disebabkan tekanan angin yang tidak sesuai dengan yang disarankan.

2. Ban Gundul

Ban yang sudah gundul sebaiknya diganti, baik gundul di bagian tengah, tepi sisi luar, tepi sisi dalam, atau bagian lainnya dari telapak ban.

Ban gundul sangatlah berbahaya lantaran tidak memiliki daya cengkeram.

3. Kembang Ban Terangkat (Heel toe Wear)

Heel Toe merupakan kondisi ban yang kembangnya seperti terangkat. Kondisi ini bisa dapat terjadi karena ban sering melintasi jalanan rusak dengan kecepatan tinggi.

