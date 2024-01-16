Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Luar Biasa, YouTuber Ini Berhasil Buat Playstation 5 Versi Tablet

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |18:38 WIB
Luar Biasa, YouTuber Ini Berhasil Buat Playstation 5 Versi Tablet
Foto: YouTube/DIY Perks.
A
A
A

JAKARTA YouTuber dari kanal DIY Perks berhasil membuat Playstation 5 (PS 5) berbentuk tablet yang memungkinkan penggunanya memainkan game konsol ini saat bepergian. Ini merupakan pertama kalinya konsol PS 5 dibuat dalam bentuk yang kompak, bahkan Sony pun belum pernah melakukannya.

Untuk diketahui, Sony sendiri sampai saat ini hanya menghadirkan PlayStation Portal, alih-alih PS5 Portabel seperti yang dirancang DIY Perks. Bahkan sejumlah pihak menilai PlayStation Portal sendiri belum mampu menandingi kemampuan PS5 versi tablet.

Melansir dari kontennya yang berjudul "Building the WORLDS FIRST PlayStation 5: Tablet Edition", Selasa (16/1/2024), dalam pembuatannya DIY Perks terlebih dahulu membongkar konsol PS5 dan mengambil beberapa komponen penting untuk nantinya disandingkan dengan layar OLED beresolusi 4K yang mengesankan.

Mengingat perbedaan ukuran antara konsol PS5 asli dan tablet buatannya, tak lupa DIY Perks juga memodifikasi beberapa bagian komponen untuk memastikan kedua perangkat, baik itu PS5 dan layar bisa terhubung dan berjalan dengan baik.

DIY Perks menyebut salah satu kunci kenapa PS5 versi tablet ini bisa dilahirkan adalah karena adanya desain ulang PS5 yang dilakukan oleh pihak Sony. PS5 kini memiliki motherboard yang jauh lebih kecil dibandingkan motherboard saat pertama kali diluncurkan, sehingga dapat memuat lebih baik ke dalam perangkat tablet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/326/3122063/playstation5-cEfe_large.jpg
Siapkan THR, PS5 Diskon Rp1 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/326/3084272/playstation_5-69Gj_large.jpg
PS5 Laku 65 Juta Unit, Penjualan Game Meningkat Berkat Black Myth: Wukong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/326/3062932/playstation_5-hRyJ_large.jpg
Ternyata Segini Harga PlayStation 5 Pro yang Rilis Bulan November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/326/2985228/playstation_5_pro-RFta_large.jpg
PlayStation 5 Pro Dilaporkan Akan Diluncurkan pada Musim Liburan 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/326/2984874/playstation_5_pro-Mf5b_large.jpg
Bocoran Spesifikasi PS 5 Pro Tunjukkan Peningkatan Besar pada CPU dan GPU, Intip Detailnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/326/2955518/tingkatkan-pengalaman-bermain-game-di-ps-5-dengan-pengaturan-sederhana-ini-simak-caranya-2weuchlLa8.jpg
Tingkatkan Pengalaman Bermain Game di PS 5 dengan Pengaturan Sederhana Ini, Simak Caranya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement