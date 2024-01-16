Luar Biasa, YouTuber Ini Berhasil Buat Playstation 5 Versi Tablet

JAKARTA – YouTuber dari kanal DIY Perks berhasil membuat Playstation 5 (PS 5) berbentuk tablet yang memungkinkan penggunanya memainkan game konsol ini saat bepergian. Ini merupakan pertama kalinya konsol PS 5 dibuat dalam bentuk yang kompak, bahkan Sony pun belum pernah melakukannya.

Untuk diketahui, Sony sendiri sampai saat ini hanya menghadirkan PlayStation Portal, alih-alih PS5 Portabel seperti yang dirancang DIY Perks. Bahkan sejumlah pihak menilai PlayStation Portal sendiri belum mampu menandingi kemampuan PS5 versi tablet.

Melansir dari kontennya yang berjudul "Building the WORLDS FIRST PlayStation 5: Tablet Edition", Selasa (16/1/2024), dalam pembuatannya DIY Perks terlebih dahulu membongkar konsol PS5 dan mengambil beberapa komponen penting untuk nantinya disandingkan dengan layar OLED beresolusi 4K yang mengesankan.

Mengingat perbedaan ukuran antara konsol PS5 asli dan tablet buatannya, tak lupa DIY Perks juga memodifikasi beberapa bagian komponen untuk memastikan kedua perangkat, baik itu PS5 dan layar bisa terhubung dan berjalan dengan baik.

DIY Perks menyebut salah satu kunci kenapa PS5 versi tablet ini bisa dilahirkan adalah karena adanya desain ulang PS5 yang dilakukan oleh pihak Sony. PS5 kini memiliki motherboard yang jauh lebih kecil dibandingkan motherboard saat pertama kali diluncurkan, sehingga dapat memuat lebih baik ke dalam perangkat tablet.