HOME OTOTEKNO TECHNO

Tingkatkan Pengalaman Bermain Game di PS 5 dengan Pengaturan Sederhana Ini, Simak Caranya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |14:01 WIB
Tingkatkan Pengalaman Bermain Game di PS 5 dengan Pengaturan Sederhana Ini, Simak Caranya
JAKARTA – Sejak dirilis pada akhir 2020, PlayStation 5 (PS 5) telah memberikan pengalaman bermain game yang mengesankan bagi para penggunanya. Tetapi, pengalaman gaming tersebut nyatanya masih bisa untuk ditingkatkan lebih jauh lagi, hanya dengan pengaturan (setting) sederhana.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pengalaman main game yang lebih menakjubkan di PS 5. Ini dimungkinkan hanya dengan mengubah pengaturan yang sederhana sebelum memulai permainan.

Lantas bagaimana cara setting PS 5, untuk mendapatkan pengalaman main game terbaik?, Berikut paparannya, sebagaimana dilansir dari Gamingbible, Selasa (16/1/2024).

Ada dasarnya, yang perlu dilakukan adalah memahami apakah TV yang digunakan sudah mendukung HGiG atau belum. Jika sudah, aktifkan fitur tersebut kemudian sesuaikan HDR pada PS5 dengan petunjuk yang diberikan di layar.

Pengaturan lain yang perlu adalah VRR. Jika TV yang digunakan untuk bermain PS5 sudah mendukungnya, biarkan tetap aktif sehingga nantinya bisa mendapatkan pengalaman main game yang lebih menyenangkan.

Pengaturan ini bisa menambah visual yang ditampilkan pada game menjadi lebih baik. Meskipun melakukan pengaturan seperti yang disebutkan di atas sangatlah mudah dan sering dianggap sepele, namun nyatanya dapat membawa perbedaan besar.

(Rahman Asmardika)

      
