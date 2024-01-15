5 Cara Mengatasi Motor Ngempos

Jika Anda para pengguna motor, sebaiknya harus rutin cek kondisi motor Anda. Pasalnya, kondisi motor yang tidak optimal akan berdampak pada kenyamanan dan keamanan dalam berkendara, apalagi kalau motor yang Anda digunakan untuk kebutuhan transportasi sehari-hari.

Masalah yang sering dialami para pengendara motor adalah ketika kendaraan terasa tertahan atau ngempos saat gas ditarik pada RPM tinggi. Hal ini tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga dapat mempengaruhi kecepatan motor secara keseluruhan.

Ada banyak alasan mengapa motor bisa kehilangan tenaga atau mengalami kondisi tertahan yang sering disebut sebagai ngempos, yang perlu dipahami oleh para pemilik motor.

Lantas, apa penyebab dan bagaimana cara mengatasi motor yang tiba-tiba ngempos?

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (15/1/2024), ini cara mengatasi motor yang ngempos.

Secara umum, kendala tenaga pada motor yang tertahan disebabkan oleh faktor kompresi mesin.

Penyebab

1. Kendala pada Kompresi Mesin

Ini merupakan salah satu faktor penyebab motor mengalami hambatan tenaga. Hilangnya kompresi pada motor terjadi ketika tekanan yang dihasilkan pada piston, saat gas dan udara dipadatkan sehingga volumenya menyusut, mengalami penurunan.

Kehilangan kompresi motor, terutama pada motor matic dengan RPM tinggi, tidak hanya mempengaruhi kinerja tenaga motor, melainkan juga dapat menyebabkan matinya mesin.