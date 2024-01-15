Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

4 Rekomendasi Mobil Mini Harga Rp20 Jutaan

Wuling E100.
JAKARTA - Jika garasi rumah Anda memiliki ukuran yang terbatas, memiliki mobil kecil menjadi pilihan yang sangat praktis. Mobil ini cocok jika kebutuhan Anda hanya sekedar pergi ke tempat kerja atau berkeliling kota.

Dengan dimensi yang kompak, mobil ini menawarkan fleksibilitas maksimal saat berada di jalanan yang ramai, bahkan dalam ruang parkir yang sempit sekalipun.

Selain minimalis dan praktis, mobil mini juga dikenal sebagai kendaraan yang lebih efisien dan irit dalam penggunaan bahan bakar.

Di Indonesia, mobil mini ini dipasarkan dengan harga yang terjangkau, tentunya sangat sesuai untuk konsumen dari kalangan kelas menengah ke bawah. Selain itu, mobil mini ini termasuk dalam kategori city car lho.

Lantas apa saja rekomendasi mobil mini di Indonesia dengan harga 20 jutaan? Dilansir dari berbagai sumber, Senin (15/1/2024).

Berikut rekomendasi berbagai jenis pilihan mobil mini:

1. Toyota C+Pod


Sebagai mobil listrik ultra-kompak dari Toyota, C+Pod hadir dengan konsep Battery Electric Vehicle (BEV), dengan menawarkan mobilitas yang ramah lingkungan dengan bodi yang sangat mungil dan kecil.

Didesain untuk kebutuhan perjalanan di perkotaan, Toyota C+Pod hanya mampu memuat dua orang penumpang saja dengan panjang 2490 mm, lebar 1290 mm, dan tinggi 1550 mm.

      






