Musim Hujan, Jangan Salah Pilih Jas Hujan saat Berkendara

JAKARTA – Di tengah musim hujan seperti saat ini, pengendara sepeda motor wajib mempersiapkan perlengkapan berkendara. Jas hujan menjadi perlengkapan salah satu perlengkapan yang wajib disiapkan pemotor.

Namun, pengendara sepeda motor harus memilih jas hujan yang tepat agar terhindar dari risiko akibat penggunaan yang tak benar. Hal itu sebagaimana diungkapkan Head of Safety Riding Promotion PT Wahana Makmur Sejati, Agus Sani.

“Kalau menilik pada kondisi, tentu hujan bukan hal yang bisa disepelakan. Kita tahu bahwa seringkali pengendara motor jika tidak berhati-hati bisa sebabkan kecelakaan ringan bahkan sampai merenggut korban jiwa, maka supaya tetap aman pada saat hujan turun, sebaiknya langsung mencari tempat yang aman untuk menggunakan jas hujan,” ujar Agus dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (13/1/2024).

Untuk pengendara yang memilih melanjutkan perjalanan saat hujan menerjang, berikut beberapa jenis jas hujan yang sering digunakan :

BACA JUGA: Cara Aman Berkendara Motor saat Hujan Menurut Ahli Keselamatan

1. Jas Hujan Ponco

Jas hujan ini sudah sangat familiar. Bentuk jas hujan ini layaknya jubah. Ciri khas jas hujan ini adalah bagian samping tidak tertutup dan ukurannya relatif besar, memungkinkan pengendara punya ruang gerak luas.

Namun, jas hujan ponco kurang direkomendasikan. Pasalnya, posisi badan tidak tertutup full saat menggunakan jas hujan ponco. Selain itu, saat tertiup angin, jas hujan ponco bisa membahayakan pengendara.

Bahaya lain yang dapat mengintai adalah jas hujan tersangkut di bagian gear atau rantai. Hal ini dapat mengakibatkan kecelakaan fatal.