OTOMOTIF

Dibuat dari Knalpot Brong Hasil Razia, Patung Bandeng Bakal Kejutkan Warga Pati

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |20:02 WIB
Dibuat dari Knalpot Brong Hasil Razia, Patung Bandeng Bakal Kejutkan Warga Pati
Dibuat dari knalpot brong, Patung Bandeng siap kejutkan warga Pati. (Instagram/patisakpore)
A
A
A

JAKARTA - Satlantas Polresta Pati, Jawa Tengah berencana membuat patung bandeng. Uniknya, patung bandeng itu akan dibuat oleh bengkel lokal dengan memanfaatkan knalpot brong yang disita selama razia.

Dikutip dari akun Instagram @patisakpore, Sabtu (13/1/2024) ini patung bandeng dari knalpot brong tersebut masih dalam pengerjaan. Patung ini dibuat di bengkel yang ada di Dukuh Muktisari, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo,Pati, Jawa Tengah.

Dalam postingannya itu, tampak sejumlah karyawan bengkel merangkai kumpulan knalpot untuk dijadikan patung ikan bandeng.

"Diketahui bahan suplai knalpot tersebut dari hasil razia knalpot oleh @satlantaspolrestapati. Dan rencananya patung bandeng ini akan ditaruh di sekitar alun-alun pati," tulis akun Instagram @patisakpore.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran MNC Portal Indonesia, Satlantas Polresta Pati gencar melakukan razia motor dengan knalpot brong. Mereka sama sekali tidak menoleransi penggunaan knalpot brong di motor-motor yang beredar di wilayah hukum Polresta Pati.

Rencananya pada Minggu (14/1/2023), Satlantas Polresta Pati akan menggelar deklarasi Jateng Zero Knalpot Brong. Acara deklarasi akan dipusatkan di Alun-alun Simpang 5 Pati.

Diprediksi pendeklarasian tersebut akan ditandai dengan diresmikannya patung ikan bandeng yang terbuat dari knalpot brong yang telah disita.

Ikan bandeng diketahui merupakan oleh-oleh khas dari Pati. Daerahtersebut terkenal dengan olahan ikan bandeng.

Telusuri berita ototekno lainnya
