HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Galaxy A15 5G Dirilis, Harganya Rp2 Jutaan

Hana Mufidah , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |13:27 WIB
Samsung Galaxy A15 5 G resmi dirilis, harganya Rp2 jutaan. (Okezone/Hana Mufidah)
A
A
A

JAKARTA - Samsung Electronics Indonesia merilis Samsung Galaxy A15 5G pada kesempatan event Media Experience The New Galaxy A Series di Jakarta, Jumat (12/1/2024). Sebelumnya pad awal tahun ini, Samsung Galaxy A25 5G.

Ponsel penerus A14 ini hadir dengan sejumlah peningkatan. Handphone ini dijuluki adiknya seri A25 karena memiliki desain body yang sangat mirip.

Handphone anyar Samsung ini terdiri atas versi yaitu, A15 dan A15 5G. Keduanya memiliki fitur Key Island seperti A25. Empat ujung sisi yang rounded, namun masing-masing ponsel yang bodynya slim ini memiliki glaze yang berbeda.

Pada seri A15 memiliki finishing glossy yang mengkilap, sedangkan A15 5G menggunakan haze finishing sehingga terlihat lebih matte tapi memantulkan cahaya. Keduanya sama-sama terlihat elegan dan premium. Mulai dari spesifikasi layarnya yang telah menggunakan layar FHD+ Super AMOLED sehingga menampilkan warna yang 98% nyata dan tingkat kecerahan hingga 1000 nits.

Selain itu, menggunakan Vision Booster yang berfungsi secara otomatis mengatur kecerahan adaptif brightness di bawah sinar matahari. Tentunya dengan kecepatan refresh rate 90Hz membuat layar ini jernih dan super cepat.

Dari segi performa, Samsung Galaxy A15 5G menggunakan chipset Helios G99 sehingga memiliki performanya tinggi mulai untuk pemakaian pemutaran video kualitas tinggi 30FPS, gaming, hingga produktivitas lainnya.

Konfigurasi kamera Samsung Galaxy A15 5G ini didukung triple high resolution camera yang terdiri atas kamera utama 50MP, ultra wide 5MP, makro 2MP dan kamera selfie 13MP.

Halaman:
1 2
      
