Sebentar Lagi, Pengguna WhatsApp Bisa Bagikan Update Status ke Instagram

DELHI - WhatsApp tengah mengerjakan fitur baru yang memungkinkan pengguna berbagi pembaruan status WhatsApp ke Instagram. Fitur ini hampir sama dengan membagikan Instagram Story ke cerita Facebook. Fitur tersebut akan tersedia pada pembaruan aplikasi di masa mendatang.

Sebelumnya, dikutip dari WA Beta Info, dalam artikel tentang pembaruan WhatsApp beta untuk Android 2.23.9.22 , diumumkan fitur opsional untuk mengonfigurasi kemampuan berbagi pembaruan status secara otomatis ke Facebook Story.

Peningkatan ini menyederhanakan proses pembaruan status seseorang di berbagai aplikasi, membantu pengguna menghemat waktu jika mereka ingin berbagi konten yang sama di Facebook dan WhatsApp.

Selain itu, penting untuk digarisbawahi, memilih untuk membagikan pembaruan status di Instagram akan secara konsisten memerlukan pemilihan pintasan secara manual, sehingga memastikan pengguna memiliki kendali penuh atas preferensi berbagi mereka.

Manfaat signifikan lainnya dari menggabungkan kemampuan berbagi pembaruan status di Instagram adalah potensi peningkatan jangkauan sosial dan keterlibatan audiens. Mengaktifkan pengeposan pembaruan status secara bersamaan di WhatsApp dan Instagram akan memberdayakan pengguna untuk memperluas visibilitas konten mereka, menjangkau khalayak yang lebih luas di berbagai platform.

BACA JUGA: Cara Menyembunyikan Chat WhatsApp Tanpa Arsip

Fitur Filter Obrolan Baru

WhatsApp baru-baru ini memperkenalkan fitur filter obrolan baru. Ini bertujuan untuk membantu pengguna mengatur percakapan mereka dengan memilih filter yang sesuai dengan preferensi mereka.

Menurut informasi dari WABetaInfo, aplikasi perpesanan telah menerapkan fitur yang memungkinkan pengguna mengkategorikan obrolan mereka dengan memilih filter yang sesuai dengan kebutuhan mereka.