Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Sebentar Lagi, Pengguna WhatsApp Bisa Bagikan Update Status ke Instagram

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |20:21 WIB
Sebentar Lagi, Pengguna WhatsApp Bisa Bagikan Update Status ke Instagram
Sebentar lagi, pengguna WhatsApp bisa bagikan update status ke Instagram. (Dok Reuters)
A
A
A

DELHI - WhatsApp tengah mengerjakan fitur baru yang memungkinkan pengguna berbagi pembaruan status WhatsApp ke Instagram. Fitur ini hampir sama dengan membagikan Instagram Story ke cerita Facebook. Fitur tersebut akan tersedia pada pembaruan aplikasi di masa mendatang.

Sebelumnya, dikutip dari WA Beta Info, dalam artikel tentang pembaruan WhatsApp beta untuk Android 2.23.9.22 , diumumkan fitur opsional untuk mengonfigurasi kemampuan berbagi pembaruan status secara otomatis ke Facebook Story.

Peningkatan ini menyederhanakan proses pembaruan status seseorang di berbagai aplikasi, membantu pengguna menghemat waktu jika mereka ingin berbagi konten yang sama di Facebook dan WhatsApp.

Selain itu, penting untuk digarisbawahi, memilih untuk membagikan pembaruan status di Instagram akan secara konsisten memerlukan pemilihan pintasan secara manual, sehingga memastikan pengguna memiliki kendali penuh atas preferensi berbagi mereka.

Manfaat signifikan lainnya dari menggabungkan kemampuan berbagi pembaruan status di Instagram adalah potensi peningkatan jangkauan sosial dan keterlibatan audiens. Mengaktifkan pengeposan pembaruan status secara bersamaan di WhatsApp dan Instagram akan memberdayakan pengguna untuk memperluas visibilitas konten mereka, menjangkau khalayak yang lebih luas di berbagai platform.

Fitur Filter Obrolan Baru

WhatsApp baru-baru ini memperkenalkan fitur filter obrolan baru. Ini bertujuan untuk membantu pengguna mengatur percakapan mereka dengan memilih filter yang sesuai dengan preferensi mereka.

Menurut informasi dari WABetaInfo, aplikasi perpesanan telah menerapkan fitur yang memungkinkan pengguna mengkategorikan obrolan mereka dengan memilih filter yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/54/3135882/whatsapp-DZg1_large.jpg
Melonjak, Pengguna WhatsApp Tembus 3 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement