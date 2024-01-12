5 Link Download WA GB WhatsApp Pro Terbaru 2024

LINK download WA GB WhatsApp pro terbaru 2024 saat ini banyak diunduh. Apalagi, aplikasi tiruan dari Whatsapp ini memiliki berbagai fitur yang tidak dimiliki oleh resminya.

Dalam hal ini WA GB dapat menyembunyikan tanda centang biru, tanda centang ganda, dan status online.

BACA JUGA: Cara Menyembunyikan Chat WhatsApp Tanpa Arsip

Serta mendukung banyak bahasa dan bisa mengunci obrolan tersebut menggunakan kata sandi. Lantas apa link untuk downloadnya?

Berikut ini link download WA GB WhatsApp pro terbaru 2024:

Link 1

https://gbapkpro.com/id/

Link 2

https://wagb.net/

Link 3

https://androidwaves.com/download-gbwhatsapp-pro-apk/

Link 4

https://www.gbwhatsapp.cc/

Link 5

https://thegbapp.com/gbwhatsapp-pro/