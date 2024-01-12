Mobil dan Motor Terendam Banjir, Ini Langkah agar Kendaraan Tetap Prima

Motor dan mobil terendam banjir, ini langkah agar kendaraan tetap prima. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Banyak kendaraan terendam saat banjir bandang melanda Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/1/2024). Akibatnya, beberapa kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor mogok pun terendam.

Pemilik mobil dan motor harus waspada jika kendaraannya terendam. Para pemilik bisa dibilang perlu memperhatikan serius kendaraan yang kebanjiran, apalagi jika kendaraan yang terendam adalah mobil.

Itu karena berbeda dengan motor, mobil memiliki banyak ruang yang dapat menampung air bah saat terendam.

Berikut beberapa tindakan yang perlu dilakukan guna memastikan kendaraan tetap prima, setelah terendam banjir, sebagai dirangkum dari berbagai sumber :

1. Sepeda Motor

Pertama-tama, jangan langsung menghidupkan mesin. Carilah tempat yang lebih tinggi atau kering.

Gunakan obeng untuk membuka cover filter udara selanjutnya keringkan area kotak filter udara serta filter udaranya. Hal ini agar udara yang masuk bebas dari air.

Buka busi menggunakan kunci busi. Bersihkan busi dan rumah busi menggunakan lap kering. Hal ini lantaran busi merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembakaran di mesin.

Lepas leher knalpot dengan menggunakan kunci T atau kunci pas. Hal ini agar air yang terlanjur masuk ke ruang bakar dapat keluar. Setelah itu, balikkan knalpot agar sisa air keluar.