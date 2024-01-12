Musim Hujan, Kenali 5 Ciri Wiper Harus Diganti

JAKARTA - Pemilik mobil sebaiknya mengetahui ciri-ciri wiper atau penyeka kaca ketika sudah waktunya harus diganti. Hal itu mengingat wiper memiliki peran yang sangat vital, apalagi di tengah musim hujan saat ini.

Di musim hujan, wiper akan bertugas membersihkan pandangan dari guyuran air hujan saat berkendara. Dengan wiper yang sudah tidak berfungsi, akan sulit sekali melihat jalan dan bisa berbahaya.

Karena itu, pastikan wiper mobil selalu dalam kondisi baik. Jika dirasa fungsinya sudah berkurang, segeralah perbaiki. Jika sudah tidak dimungkinkan, segera ganti dengan wiper baru.

Berikut ciri-ciri wiper yang harus diganti, seperti dilansir dari Hansma Automotiv pada Rabu (10/1/2024) :

1. Rangka Mulai Bengkok

Segera lakukan perbaikan jika rangka wiper mobil mulai bengkok. Rangka wiper yang bengkok tentu beberapa sisinya tidak akan menyentuh kaca, jika sudah begini kaca tidak akan bersih maksimal.

Jadi jangan tunggu lama untuk memperbaiki wiper yang bengkok. Jika sudah diperbaiki, berhati-hatilah ketika ingin menekuknya.

2. Bekas Goresan di Kaca

Wiper berfungsi untuk membersihkan pandangan. Bukan malah menambah goresan pada kaca yang justru akan mengganggu.

Goresan di kaca depan mobil menandakan wiper harus diganti. Jika dibiarkan, goresan akan menjadi lebih parah. Lama-kelamaan akan membuat pengemudi kesulitan melihat jalan.