HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocoran Terbaru Grand Theft Auto IV Remastered, Resolusinya 8K

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |15:23 WIB
Bocoran Terbaru Grand Theft Auto IV Remastered, Resolusinya 8K
Bocoran terbaru Grand Theft Auto IV Remastered, resolusinya 8K (wccftech)
A
A
A

JAKARTA - Grand Theft Auto (GTA) IV Remastered dirumorkan hadir dalam waktu dekat. Seiring semakin derasnya kabar tersebut, muncul bocoran Grand Theft Auto IV Remastered bakal hadir dengan Global Ray-Traced dalam resolusi 8K.

Seperti dilihat dari unggahan sejumlah kanal YouTube, Grand Theft Auto IV Remastered punya kualitas visual jauh lebih baik dibandingkan versi aslinya. Game open world besutan Rockstar Games itu tampil sangat realistis.

Grand Theft Auto IV Remastered didukung mesin dan teknologi game yang lebih modern. Bahkan dibagikan oleh Digital Dreams, menunjukkan peta entri keempat dalam seri yang di-remaster di mesin GTA V dan dengan beberapa mod.

Melansir Wccftech pada Jumat (12/1/2024), beberapa mod yang dimaksud seperti preset ReShade iluminasi global yang ditelusuri sinar dan mod grafis kehidupan nyata. Dengan mod ini, hasilnya sangat menakjubkan.

Rumor soal Grand Theft Auto IV Remastered telah banyak beredar dalam beberapa waktu belakangan. Sayangnya hingga saat ini belum ada rumor yang terbukti benar. Hal itu mengingat game tersebut tak kunjung dirilis.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
