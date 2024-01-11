Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mengintip Kecanggihan Tablet Huawei MatePad Pro 13.2"

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |20:29 WIB
Mengintip Kecanggihan Tablet Huawei MatePad Pro 13.2
Mengintip kecanggihan Huawei MatePad Pro 13.2". (Okezone/Erha Aprili Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Huawei merilis produk tablet terbaru yakni MatePad Pro 13.2”. Tablet ini dibekali spesifikasi dan fitur menawan di kelasnya.

Huawei MatePad 13.2” juga dilengkapi stylus pen dengan teknologi Nearlink pertama yang membuat pengguna dapat berkreasi lebih bebas. Selain itu, fitur-fitur lainnya dapat membantu kreator lebih fleksibel untuk menciptakan karya-karya artistik yang indah dengan mudah.

“Membuka tahun 2024, Huawei mengajak masyarakat Indonesia untuk berekplorasi menciptakan karya-karya memukau dengan menggunakan seri MatePad terbaru, HUAWEI MatePad Pro 13.2”," kata Country Head Huawei Device Indonesia, Huiler Fan, dalam peluncuran tablet tersebut di Park Hyatt Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Huawei menghadirkan pengalaman tablet layaknya PC bahkan dalam beberapa skenario dapat melampaui laptop, namun dengan sensibilitas perangkat mobile yang semakin seamless. Hadir dengan desain yang tipis, ringan dan stylish, ditambah teknologi dan aksesori pendukung, semakin memberikan pengalaman next level bagi penggunanya.

"Sebagai wujud terima kasih kepada masyarakat Indonesia, kami berkomitmen terus berinovasi menghadirkan berbagai perangkat yang tak hanya mendukung aktivitas sehari-hari, namun juga memberi nilai lebih dalam perluasan transformasi digital di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, tablet anyar Huawei ini juga menggunakan layar dilengkapi sertifikasi Low Blue Light dan Flickr Free dari TÜV Rheinland sehingga tidak mengganggu mata saat pemakaian.

Tablet dengan RAM 12 GB dan berat 580 gram dengan ketebalan 5,5 milimeter ini mudah untuk dibawa ke mana saja.

Selain itu, Huawei MatePad Pro 13,2" dilengkapi innovative antenna design sehingga dapat menguatkan koneksi internet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/16/3170624/huawei_pura_80_pro-UqBL_large.jpg
Huawei Pura 80 Series Meluncur Dibanderol Mulai Rp14 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/57/3149214/huawei_harmony_os_6-Vknh_large.jpg
Huawei Luncurkan Sistem Operasi Baru Harmony OS6, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/57/3124653/huawei-SyF9_large.jpg
Huawei Tinggalkan Windows, Bakal Beralih ke HarmonyOS dan Linux
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/16/3090497/huawei_pura_70_ultra-O8zB_large.jpg
HUAWEI Pura 70 Ultra Siap Meluncur di Indonesia, Hadir dengan Fitur Fotografi Terdepan dan Kamera Pop-Out
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/16/3078284/huawei_matepad_pro-j9Vc_large.jpg
HUAWEI MatePad Pro 12.2 Segera Tersedia, Layar Tandem OLED Terbaik di Dunia, Lebih dari Laptop!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/16/3070409/huawei_watch_gt_5_series-2i6R_large.jpg
Smartwatch Terbaik 2024 Sudah Bisa Dibeli! HUAWEI WATCH GT 5 Series Rilis, Desain Mewah, Fitur Olahraga dan Kesehatan Pro
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement