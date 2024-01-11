Mengintip Kecanggihan Tablet Huawei MatePad Pro 13.2"

JAKARTA - Huawei merilis produk tablet terbaru yakni MatePad Pro 13.2”. Tablet ini dibekali spesifikasi dan fitur menawan di kelasnya.

Huawei MatePad 13.2” juga dilengkapi stylus pen dengan teknologi Nearlink pertama yang membuat pengguna dapat berkreasi lebih bebas. Selain itu, fitur-fitur lainnya dapat membantu kreator lebih fleksibel untuk menciptakan karya-karya artistik yang indah dengan mudah.

“Membuka tahun 2024, Huawei mengajak masyarakat Indonesia untuk berekplorasi menciptakan karya-karya memukau dengan menggunakan seri MatePad terbaru, HUAWEI MatePad Pro 13.2”," kata Country Head Huawei Device Indonesia, Huiler Fan, dalam peluncuran tablet tersebut di Park Hyatt Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Huawei menghadirkan pengalaman tablet layaknya PC bahkan dalam beberapa skenario dapat melampaui laptop, namun dengan sensibilitas perangkat mobile yang semakin seamless. Hadir dengan desain yang tipis, ringan dan stylish, ditambah teknologi dan aksesori pendukung, semakin memberikan pengalaman next level bagi penggunanya.

"Sebagai wujud terima kasih kepada masyarakat Indonesia, kami berkomitmen terus berinovasi menghadirkan berbagai perangkat yang tak hanya mendukung aktivitas sehari-hari, namun juga memberi nilai lebih dalam perluasan transformasi digital di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, tablet anyar Huawei ini juga menggunakan layar dilengkapi sertifikasi Low Blue Light dan Flickr Free dari TÜV Rheinland sehingga tidak mengganggu mata saat pemakaian.

Tablet dengan RAM 12 GB dan berat 580 gram dengan ketebalan 5,5 milimeter ini mudah untuk dibawa ke mana saja.

Selain itu, Huawei MatePad Pro 13,2" dilengkapi innovative antenna design sehingga dapat menguatkan koneksi internet.