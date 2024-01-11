Dilengkapi Teknologi Mutakhir, Alat Bantu Seks Ini Bikin Heboh di CES 2024

JAKARTA - Consumer Electronic Show (CES) 2024 yang digelar di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat (AS) adalah pameran teknologi terbesar di dunia yang berlangsung dari 9 hingga 12 Januari mendatang. CES 2024 tidak hanya memamerkan teknologi komunikasi, gaya hidup, dan kehidupan sehari-hari, tetapi juga alat bantu seks.

Alat bantu seks yang dimaksud adalah sebuah vibrator bernama "Oh", yang diproduksi oleh perusahaan asal Norwegia, Ohdoki.

Dilaporkan Rochesterfirst, Kamis (11/1/2024) ini, Ohdoki memang fokus pada produksi alat bantu seks. Sebelum Oh mereka juga pernah membuat sebuah alat bantu seks untuk pria bernama Handy.

Oh justru jadi kejutan karena memang bukan vibrator biasa. Ada banyak kelebihan dari sisi teknologi yang membuat Oh jadi sangat unik dibandingkan vibrator lainnya.

"Kami ingin meningkatkan pengalaman intim seksual seseorang karena semua ornag berhak untuk mengeksplorasi diri dan menemukan tingkat kesenangan baru," kata Jens Petter Wilhelmsen, CEO dan pendiri Ohdoki.

Wilhelmsen mengatakan bahwa Oh dilengkapi dengan berbagai teknologi terkini, termasuk teknologi soundwave atau gelombang suara, menjadikannya sebagai alat bantu seks pertama yang memiliki fitur ini.

Jadi Oh bukanlah vibrator yang mengandalkan getaran mekanik saat digunakan. Oh justru berjalan dengan mengantarkan gelombang suara agar mampu menyentuh titik-titik sensual yang ada di wanita dengan baik.