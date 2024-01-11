Samsung Umumkan Pre Order Galaxy AI untuk Konsumen Indonesia, Catat Tanggalnya

JAKARTA – Samsung siap meluncurkan perangkat terbarunya, Samsung Galaxy AI di Indonesia. Perusahaan teknologi Korea Selatan itu baru-baru ini mengumumkan bahwa sesi pre-order untuk Samsung Galaxy AI akan dimulai Kamis pekan depan, 18 Januari 2024 pada pukul 01.00 WIB.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, Verry Octavianus mengatakan bahwa sesi pre order akan dibuka di samsung.com/id. Konsumen hanya perlu mengisi formulir pendaftaran pre order di website tersebut.

"Di acara Galaxy Unpacked tanggal 18 Januari 2024 pukul 01.00 WIB, kami akan mengumumkan produk terbaru dengan Galaxy AI yang didukung oleh AI on-device dan AI berbasis cloud," ujar Verry pada Kamis (11/1/2024).

"Untuk pre order bisa dilakukan lewat situs resmi Samsung Indonesia di https://www.samsung.com/id/, klik tombol Register Now lalu lengkapi formulir secara menyeluruh," lanjutnya.

Untuk diketahui, Samsung Galaxy AI merupakan perangkat yang dapat memberikan pengguna pengalaman mobile AI yang komprehensif. Teknologi ini diklaim belum pernah dihadirkan perusahaan lain sebelumnya.

Verry menjelaskan, Galaxy AI akan hadir dengan menggabungkan AI on device yang dikembangkan Samsung dan AI berbasis cloud. Salah satu fitur yang dihadirkan adalah Live Translate Call yang memungkinkan penerjemahan langsung dalam panggilan telepon.