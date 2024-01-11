Advertisement
TECHNO

Cincin Pintar Helio Ring Meluncur di CES 2024

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |12:06 WIB
Cincin Pintar Helio Ring Meluncur di CES 2024
A
A
A

JAKARTA - Amazfit resmi meluncurkan cincin pintar Helio Ring di pameran teknologi CES 2024. Perangkat ini hadir untuk melacak data kesehatan seperti detak jantung, oksigen darah, tidur, hingga mengukur tingkat stres.

Melansir Android Authority, Kamis (11/1/2024), cincin pintar Helio Ring terbuat dari paduan titanium dan beratnya kurang dari 4g. Perangkat ini juga memiliki ketahanan air 10ATM sehingga pengguna lebih leluasa memakainya.

Helio Ring dirancang untuk dipakai sepanjang hari dan dapat melengkapi jam tangan pintar Amazfit yang sudah ada. Selain itu juga dilengkapi dengan fitur Readiness yang mempertimbangkan skor untuk pemulihan.

Perangkat juga dapat terhubung dengan layanan berlangganan Zepp Aura AI baru. Tidak berhenti di situ, ada juga fitur laporan kebugaran mingguan dan bulanan yang bisa dinikmati oleh pengguna yang gemar berolahraga.

Sayangnya Amazfit belum membagikan informasi harga untuk Helio Ring. Perusahaan hanya menyampaikan bahwa cincin pintar baru tersebut baru akan tersedia pada awal musim semi tahun ini melalui situs web Amazfit.

(Rahman Asmardika)

      
Topik Artikel :
Amazfit Helio Ring Amazfit
