HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocoran Spesifikasi Samsung Galaxy S24, S24+, dan S24 Ultra

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |11:48 WIB
Bocoran Spesifikasi Samsung Galaxy S24, S24+, dan S24 Ultra
Foto: Samsung.
A
A
A

JAKARTA - Seri Samsung Galaxy S24 diperkirakan akan diluncurkan dalam acara Galaxy Unpacked pada 17 Januari mendatang. Namun, baru-baru ini penampilan dan seluruh spesifikasi smartphone premium Samsung itu telah bocor secara online.

Publikasi Jerman WinFuture.de yang membocorkan spesifikasi lengkap seri Galaxy S24 menyebutkan bahwa Galaxy S24 dan Galaxy S24+ akan berjalan pada chipset Exynos 2400 di wilayah Eropa dan SoC Snapdragon 8 Gen 3 di pasar lain. Sementara pada Galaxy S24 Ultra akan didukung oleh Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 di semua wilayah.

Galaxy S24 reguler akan tetap menggunakan RAM 8 GB, sedangkan model yang lebih tinggi akan menawarkan RAM hingga 12 GB.

Dilansir dari Gadget360, Galaxy S24 diperkirakan hadir dengan layar Dynamic AMOLED 6,2 inci full-HD+ (1.080×2.340 piksel) dengan kecepatan refresh hingga 120Hz. Seri Galaxy S24 standar dikatakan menawarkan opsi penyimpanan 128GB dan 256GB.

Untuk optik, Galaxy S24 diharapkan memiliki unit tiga kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera sudut ultra lebar 12 megapiksel, dan sensor telefoto 10 megapiksel dengan zoom optik 3x dengan Space Zoom 30x. Dikatakan bahwa Galaxy S24 membawa baterai 4.000mAh.

Halaman:
1 2
      
