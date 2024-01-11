Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kongkow Bareng Followers, Alam Ganjar Bangga Anak Muda Yogya Miliki Segudang Inovasi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |13:23 WIB
<i>Kongkow</i> Bareng Followers, Alam Ganjar Bangga Anak Muda Yogya Miliki Segudang Inovasi
Muhamman Zinedine Alam Ganjar. (Foto: ist.)
YOGYAKARTA - Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengajak sejumlah pengikutnya di Instagram untuk kumpul bareng saat dirinya tengah berada di Yogyakarta pada Selasa (9/1/2024).

Mulanya, putra dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo -- yang juga diusung oleh Partai Perindo tersebut -- mengajak followers -nya untuk berkumpul bersama melalui tautan yang dirinya posting di story Instagram. Postingan tersebut direspon oleh pengikutnya yang berdomisili di Yogyakarta.

Mayoritas pengikutnya merupakan perempuan yang berprofesi sebagai pelajar. Antusias tersebut disambut baik oleh para pengikut Alam di Instagram.

"Semalam aku coba kabarin temen-temen followers - ku di Instagram dan ngajak mereka main bareng dengan cara mereka ngisi daftar kehadiran di link yang sudah aku buat di story. Ternyata banyak yang antusias dan akhirnya kita ketemu di sini, kita main dan ngobrol banyak," ungkap Alam di JRNY Coffee and Records, Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.

Kata Alam, dalam kesempatan tersebut dirinya banyak mendapatkan cerita tentang keseharian pengikutnya di Yogyakarta.

Selain belajar, mayoritas dari mereka ada seorang survivor yang merantau dari daerah. Sehingga tak sedikit dari mereka yang mencoba bertahan hidup dengan cara menjadi pelaku industri.

Halaman:
1 2 3
      
