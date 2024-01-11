Instagram Kini Lebih Ramah untuk Pengguna Remaja

JAKARTA - Meta telah mengambil langkah serius untuk membuat platform Instagram-nya menjadi lebih ramah bagi pengguna usia remaja. Saat ini usia remaja secara otomatis ditempatkan pada pengaturan kontrol konten yang paling ketat.

BACA JUGA: WhatsApp Ubah Tampilan Status Mirip Instagram Stories

Langkah ini diambil setelah Meta mengumpulkan panduan dari para ahli soal perlindungan pengguna usia remaja. Salah satu dampaknya adalah kini konten tentang bunuh diri tidak lagi muncul di lini masa pengguna remaja.

Instagram juga akan membatasi istilah pencarian seperti “bunuh diri”, “melukai diri sendiri”, dan “gangguan makan” dalam pencarian remaja. Alih-alih menampilkan hasil pencarian untuk pencarian tersebut, Instagram akan mengarah ke layanan pusat bantuan.

Jenis konten lain yang tidak sesuai usia juga akan dihapus dari feed dan stories yang dilihat remaja di Instagram, meskipun konten tersebut dibagikan oleh seseorang yang mereka ikuti. Meta mengatakan pihaknya sudah menghapus konten tersebut dari feed Reels dan Explore yang tersedia untuk remaja.

“Kami sudah menerapkan pengaturan ini untuk remaja baru ketika mereka bergabung dengan Instagram dan Facebook dan kini memperluasnya ke remaja yang sudah menggunakan aplikasi ini,” tulis Meta dilansir dari Android Authority, Kamis (11/1/2024).

Perubahan ini diluncurkan untuk semua pengguna Instagram dan Facebook yang berusia di bawah 18 tahun dan akan diterapkan sepenuhnya dalam beberapa bulan mendatang. Kita tunggu saja peluncurannya.

(Rahman Asmardika)