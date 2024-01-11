Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Instagram Kini Lebih Ramah untuk Pengguna Remaja

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |12:49 WIB
Instagram Kini Lebih Ramah untuk Pengguna Remaja
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA - Meta telah mengambil langkah serius untuk membuat platform Instagram-nya menjadi lebih ramah bagi pengguna usia remaja. Saat ini usia remaja secara otomatis ditempatkan pada pengaturan kontrol konten yang paling ketat.

Langkah ini diambil setelah Meta mengumpulkan panduan dari para ahli soal perlindungan pengguna usia remaja. Salah satu dampaknya adalah kini konten tentang bunuh diri tidak lagi muncul di lini masa pengguna remaja.

Instagram juga akan membatasi istilah pencarian seperti “bunuh diri”, “melukai diri sendiri”, dan “gangguan makan” dalam pencarian remaja. Alih-alih menampilkan hasil pencarian untuk pencarian tersebut, Instagram akan mengarah ke layanan pusat bantuan.

Jenis konten lain yang tidak sesuai usia juga akan dihapus dari feed dan stories yang dilihat remaja di Instagram, meskipun konten tersebut dibagikan oleh seseorang yang mereka ikuti. Meta mengatakan pihaknya sudah menghapus konten tersebut dari feed Reels dan Explore yang tersedia untuk remaja.

“Kami sudah menerapkan pengaturan ini untuk remaja baru ketika mereka bergabung dengan Instagram dan Facebook dan kini memperluasnya ke remaja yang sudah menggunakan aplikasi ini,” tulis Meta dilansir dari Android Authority, Kamis (11/1/2024).

Perubahan ini diluncurkan untuk semua pengguna Instagram dan Facebook yang berusia di bawah 18 tahun dan akan diterapkan sepenuhnya dalam beberapa bulan mendatang. Kita tunggu saja peluncurannya.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
media sosial META Instagram
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/57/3161137/instagram-EPmH_large.jpg
5 Cara Melihat Siapa yang Stalking IG Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/54/3129701/instagram-9xT3_large.jpg
Instagram Uji Coba Fitur Baru, Reels Hanya Bisa Diakses dengan Kode Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/57/3073531/akun_instagram_ahmed_al_kaf_lenyap-zpSk_large.jpg
Akun Instagram Wasit Bahrain Vs Indonesia Ahmed Al Kaf Lenyap Usai Bikin Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/57/3068611/instagram-cwNy_large.jpg
Heboh Isu Fitur Archive Bakal Dihapus Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/54/3047423/instagram-zZlm_large.jpg
Akhirnya Turki Pulihkan Akses ke Instagram Setelah Diblokir 9 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/54/3043695/instagram-50pN_large.jpg
Turki Blokir Instagram Gara-Gara Postingan Duka Ismail Haniyeh Dihapus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement