Ternyata Ini Penyebab Ban Tubeless Sering Kempes

JAKARTA - Ban tubeless dikenal sebagai varian ban yang tahan terhadap tekanan dari benda tajam. Ban ini diklaim lebih baik dibandingkan ban-ban biasa yang digunakan pada motor dan mobil.

Meskipun secara umum dianggap sebagai ban antibocor, terkadang masih ada beberapa kendala yang muncul, yaitu ban kempes atau bahkan ban bocor. Hal ini bisa membuat sang pemilik frustrasi. Karena itu, penting untuk mengetahui sejumlah penyebab umum ban tubeless yang sering kempes.

Lantas, apa penyebab ban tubeless kerap mengalami kempes? Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (11/1/2024), berikut penyebab ban tubless sering kempes :

1. Ban Tertusuk

Ban tubeless yang tertusuk benda tajam dapat mengalami kempes atau bocor halus. Penting untuk segera mengidentifikasi dan mengatasi benda tajam yang menempel pada ban.

Jangan biarkan benda tersebut tetap menempel agar masalah kempes tidak terjadi secara berulang.

2. Kondisi Velg dan Valve Rusak

Velg yang mengalami peyang dan karatan juga dapat menjadi penyebab kempesnya ban. Hindari menghantam lubang dengan kecepatan tinggi untuk mencegah kerusakan pada velg.

Periksa secara berkala kondisi velg dan lakukan perawatan yang diperlukan. Valve ban yang mengalami kerusakan atau pemasangan yang tidak benar dapat menyebabkan kebocoran udara.

Pastikan untuk memeriksa kondisi velg dan valve secara berkala dan menggantinya jika diperlukan. Pemasangan pentil ban juga perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan kebocoran.